الألفي: نتبى استراتيجية لحل مشكلة الزيادة السكانية من خلال النحول من تنظيم الأسرة إلى تنمية الأسرة



أكدت عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن أهم فترة في حياة الإنسان هي أول عامين من عمره، مشددة على ضرورة توفير رعاية وتربية متكاملة للطفل خلال هذه المرحلة، لما لها من تأثير مباشر على نموه الصحي والنفسي.

وقالت عبلة الألفي، خلال لقاء لها لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الطفل يكون أكثر عرضة لبعض المشكلات الصحية، مثل السمنة أو اضطرابات طيف التوحد، حال تقارب فترات الإنجاب ووجود طفل آخر بفارق عام واحد فقط، ما قد يؤثر على جودة الرعاية والاهتمام المقدم لكل طفل.

كما أشارت إلى أن الإنجاب المتكرر بفواصل زمنية قصيرة قد يعرض الأم لمخاطر صحية متعددة، مؤكدة أهمية المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأم والطفل.



وتابعت أنه نتبى استراتيجية لحل مشكلة الزيادة السكانية من خلال النحول من تنظيم الأسرة إلى تنمية الأسرة



