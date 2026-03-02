أمير مرتضى منصور: ظهور أحمد سليمان الإعلامي تضارب مصالح واضح مع مجلس الزمالك

قال أمير مرتضى منصور، إن أي عضو مجلس إدارة لا يجوز أن يكون موظفًا في قناة إعلامية وفي نفس الوقت عضوًا بالمجلس، مشيرًا إلى الكابتن احمد سليمان يعتاد الظهور الإعلامي رغم كونه عضوًا بمجلس إدارة الزمالك، موضحًا أن هذا تضارب في المصالح بين عمله في الزمالك والظهور الإعلامي المتكرر.

ونوه أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، بأن ذلك يخلق تضارب مصالح كبير بين النادي والقناة، ويؤثر على حيادية القرار، موضحًا أن الكابتن أحمد سليمان، كان يشارك في الانتقادات عبر القناة التي يعمل بها، رغم انفصاله عن المجلس نتيجة خلافات سابقة.

وقال أمير مرتضى منصور: «ما ينفعش يبقى في الاثنين، ما ينفعش يبقى إعلامي وفي المجلس، لأن وضع عضو مجلس إدارة أي نادي كبير لازم يكون مستقلاً عن أي مصالح أخرى»، مشيرًا إلى أن تضارب المصالح يظهر جليًا حين يكون الموظف في قناة يتقاضى أجرًا منها، وشدد على أن المصالح الشخصية غالبًا ستصب لصالح القناة وليس النادي.