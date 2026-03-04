قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات شبابية 2026 متوافره بـ مليون جنيه

سيارات شبابية 2026 متوافره
سيارات شبابية 2026 متوافره
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل كورسا، وهيونداي I30 ، وشيفروليه سبارك، وسوزوكى بالينو، وسوزوكى سويفت .

هيونداي I30 موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي I30 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 81 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

سوزوكى بالينو موديل 2026

قوة سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 تصل إلي 958 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى بالينو موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 895 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

عزم دوران سيارة اوبل كورسا موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2026

يصل سعر سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 150 ألف جنيه .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

يمكن لسيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها محرك كهربائي، وبطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وبها قوة 101 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
الهضم
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
فوائد تناول القرنبيط الصحية
