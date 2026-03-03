قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد نجاح شخصية شداد الريس بـ"إفراج".. حاتم صلاح يوجّه الشكر لهؤلاء

حاتم صلاح
حاتم صلاح
قسم الفن

وجّه الفنان حاتم صلاح رسالة شكر وامتنان إلى صُنّاع مسلسل “إفراج”، معربًا عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها العمل.
 

وقال حاتم صلاح في رسالته: “الحمد لله أولًا وأخيرًا، شكرًا لشداد الريس ومسلسل إفراج، وأستاذ أحمد خالد موسى، وكل كرو المسلسل، وأستاذ عمرو سعد، وكل زمايلي من أكبر حد لأصغر حد، اللي خلّونا نسمع كلام حلو زي ده”.
 

وخصّ صلاح بالشكر فريق العمل بالكامل، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع خلف الكاميرا وأمامها، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه المسلسل هو ثمرة تعاون جماعي وروح فريق واحدة جمعت جميع المشاركين في العمل.

ويأتي هذا التصريح بعد الإشادات التي حصدها مسلسل “إفراج”، سواء من الجمهور أو النقاد، وهو ما دفع أبطاله وصُنّاعه إلى التعبير عن تقديرهم لحالة الدعم والتفاعل الإيجابي التي صاحبت عرض العمل.
 

يُذكر أن مسلسل "إفراج" يجمع نخبة متميزة من نجوم الشاشة الصغيرة، ويستمر في عرض حلقاته المشوقة التي تحمل المزيد من المفاجآت في النصف الثاني من الشهر الكريم.
 

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.
 

ويُعرض مسلسل “إفراج” على قناة MBC مصر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يُعاد عرضه في الساعة 10 مساءً على القناة نفسها، وفي الساعة 11 مساءً على قناة MBC 1، وفي الساعة 12 ظهرًا على قناة MBC مصر دراما، إضافة إلى عرضه عبر منصة شاهد.

مسلسل إفراج حلقات مسلسل إفراج حاتم صلاح

