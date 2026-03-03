أزهر مطروح يواصل تصفيات تحدي القراءة العربي

تواصل منطقة مطروح الأزهرية، فعاليات تصفيات مبادرة "تحدي القراءة العربي" في موسمها العاشر للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وشهدت لجان التحكيم اليوم الثلاثاء توسعاً لافتاً لتشمل طلاب إدارتي مطروح والضبعة التعليميتين، بحضور اللجنة التنسيقية للمسابقة التي ضمت هالة سعيد، مدير إدارة الجودة، والدكتور طلعت كمال، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وسط أجواء سادتها النزاهة والشفافية والتنافس الإيجابي بين الطلاب الطامحين لتمثيل المنطقة في المحافل الكبرى.

وخلال متابعته لسير التصفيات، حرص محمود الحلبي على إجراء حوار مفتوح مع الطلاب المشاركين حول دوافعهم وشغفهم المعرفي، مؤكداً لهم أن الهدف الأسمى من هذا التحدي هو ترسيخ ثقافة القراءة بوصفها بوابة الوعي وبناء الشخصية، وأن التميز الحقيقي ينبع من ارتباط الطالب بالكتاب لا من مجرد السعي خلف الجوائز المادية أو السفر. ومن المقرر أن تسفر هذه التصفيات، المستمرة حتى الخميس القادم، عن تصعيد 30 طالباً فائزاً بجوائز مالية قيمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع اختيار طالبين من الأوائل لتمثيل منطقة مطروح في تصفيات قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة؛ أحدهما عن فئة "أقل من 12 عاماً" والآخر عن فئة "أكبر من 12 عاماً"، وذلك في إطار حرص المنطقة على دعم مهارات الاطلاع وتمثيل مطروح بصورة مشرفة دولياً.

جدير بالذكر أن المسابقة تشمل جميع المراحل التعليمية مقسمة إلى أربع فئات رئيسية تبدأ من الصف الأول الابتدائي وصولاً إلى المرحلة الثانوية، حيث تمثل هذه النسخة منصة حضارية كبرى لاكتشاف الموهوبين وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعبير اللغوي، مما يضع نشر ثقافة القراءة على رأس أولويات أزهر مطروح باعتبارها ركيزة أساسية لبناء طالب قادر على المنافسة والابتكار محلياً وعربياً.