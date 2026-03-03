قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
تحطيم الزجاج الأمامي للحافلة.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة أتليتكو مدريد
الأرصاد : طقس 14 رمضان دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً .. وتحذير من الصقيع
البلدوزر : أنا أسطورة كروية وكان لازم يكون فيه كرسي باسمي بمباراة مصر والسنغال
فصل الغاز والكهرباء | تفاصيل انهيار عقار قديم بميدان بالاس في المنيا .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزهر مطروح يواصل تصفيات تحدي القراءة العربي

ازهر مطروح خلال التصفيات
ازهر مطروح خلال التصفيات
ايمن محمود

تواصل منطقة مطروح الأزهرية، فعاليات تصفيات مبادرة "تحدي القراءة العربي" في موسمها العاشر للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تحت رعاية  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وشهدت لجان التحكيم اليوم الثلاثاء توسعاً لافتاً لتشمل طلاب إدارتي مطروح والضبعة التعليميتين، بحضور اللجنة التنسيقية للمسابقة التي ضمت هالة سعيد، مدير إدارة الجودة، والدكتور طلعت كمال، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وسط أجواء سادتها النزاهة والشفافية والتنافس الإيجابي بين الطلاب الطامحين لتمثيل المنطقة في المحافل الكبرى.

وخلال متابعته لسير التصفيات، حرص محمود الحلبي على إجراء حوار مفتوح مع الطلاب المشاركين حول دوافعهم وشغفهم المعرفي، مؤكداً لهم أن الهدف الأسمى من هذا التحدي هو ترسيخ ثقافة القراءة بوصفها بوابة الوعي وبناء الشخصية، وأن التميز الحقيقي ينبع من ارتباط الطالب بالكتاب لا من مجرد السعي خلف الجوائز المادية أو السفر. ومن المقرر أن تسفر هذه التصفيات، المستمرة حتى الخميس القادم، عن تصعيد 30 طالباً فائزاً بجوائز مالية قيمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع اختيار طالبين من الأوائل لتمثيل منطقة مطروح في تصفيات قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة؛ أحدهما عن فئة "أقل من 12 عاماً" والآخر عن فئة "أكبر من 12 عاماً"، وذلك في إطار حرص المنطقة على دعم مهارات الاطلاع وتمثيل مطروح بصورة مشرفة دولياً.

جدير بالذكر أن المسابقة تشمل جميع المراحل التعليمية مقسمة إلى أربع فئات رئيسية تبدأ من الصف الأول الابتدائي وصولاً إلى المرحلة الثانوية، حيث تمثل هذه النسخة منصة حضارية كبرى لاكتشاف الموهوبين وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعبير اللغوي، مما يضع نشر ثقافة القراءة على رأس أولويات أزهر مطروح باعتبارها ركيزة أساسية لبناء طالب قادر على المنافسة والابتكار محلياً وعربياً.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

كرةالسلة

موراي يسجل 45 نقطة ويقود دنفر ناغتس لتجاوز يوتا جاز

زيزو

ناصر منسي يتفوق على زيزو في الموسم الحالي .. ناقد رياضي يكشف

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة الدولي استعدادا لاستضافة المباريات المقبلة

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد