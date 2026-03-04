أمير مرتضى منصور : أول ما نزل برومو حلقتي مع إبراهيم فايق الناس توقعت إني جاي أشتم المجلس

تحدث أمير مرتضى منصور، عن كواليس لقاءه مع الإعلامي ابراهيم فايق، موضحا أنه تم تصوير الحلقة بالكامل لكنها لم يُعرض الجزء الثاني منها ولم يشاهدها الجمهور، حيث أنه تم عرض الجزء الاول فقط وتم حذفه بعد ذلك من يوتيوب.

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن علاقته بإبراهيم فايق كانت قائمة على الاحترام المتبادل، قائلًا «أنا بحبه جدًا وبحترمه جدًا، وكان من فترة وجودي في نادي الزمالك يعتبر معي بشكل حصري، مش معنى كده حب أو كره، لكن كنت شايف إن السياسة الإعلامية لمدير الرياضة للنادي محتاجة توازن».

وأشار أمير مرتضى منصور، إلى أنه اختار إبراهيم فايق لأنه من أكثر الإعلاميين المتابعين معه في التغطية، مضيفًا «الحلقة اتمنعت من العرض لأنه طلب مني أعمل حلقة، قلت له شايف التوقيت مش مناسب وما عنديش حاجة أقولها، فقال لي: شايف نطلع نعمل حلقة كويسة».

وكشف أمير مرتضى منصور أن التوقيت كان حساسًا بسبب قدوم أمير للحديث عن الزمالك، خاصة أن المجلس كان قد نظم حملة مضادة قبل عرض الحلقة، وقال «أول ما نزل البرومو كان كل الناس متوقعة إني جاي يشتم المجلس والفرقة، وحصلت حملة على السوشيال ميديا»، ونوه بأن الصدفة لعبت دورًا، إذ كان نفس اليوم الذي فسخ فيه مدرب الأهلي عقده، ما دفع جمهور الزمالك لتوقع أن الإعلامي يجب أن يتحدث عن الأهلي بدل الزمالك.