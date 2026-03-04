أخبار أسوان | أمسيات دينية وماراثون للمشى بالمهرجان الرمضانى .. ومتابعة لملف التقنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء 3/3/2026 أحداثا متنوعة.

فوسط أجواء ترفيهية وروحانية ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأمسية الدينية الرمضانية التى تم ينظميها بمركز شباب بدر.

وإستهل محافظ أسوان ومرافقوه الفعاليات بإفتتاح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام على هامش الأمسية ، والذى ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية ذات الطابع الأسوانى الأصيل ، نفذتها السيدات والفتيات من مكتب قادرون بإختلاف ، وأندية الفتاة ، ومبادرة علمنى حرفة.

أشاد المهندس عمرو لاشين بجودة المنتجات المعروضة وما تعكسه من مهارة وإبداع وروح إبتكارية تسهم فى الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة.

محافظ أسوان يشهد أمسية رمضانية بمركز شباب بدر

جهود متنوعة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد اراضى الدولة.

والذى عقد بتقينة الفيديو كونفرانس عبر أجهزة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور السادة المحافظين ، فضلاً عن الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة.

وشهد الإجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل فى ملفات تقنين أراضى الدولة ، ومنظومة المتغيرات المكانية ، وإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات ، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأى تقصير إدارى فى رصد أو التعامل مع المخالفات ، ومتابعة الموقف التنفيذى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات.

تطورات مهمة في تقنين أراضى الدولة بأسوان

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالزي الرياضي فى ماراثون المشي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة ضمن المهرجان الرمضانى الأول وسط مشاركة متميزة لـ 300 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية، والقيادات التنفيذية والجامعية، فى مشهد رياضى مليء بالحيوية والحماس تحت عنوان “نحن مع بعض”.

نحن مع بعض.. محافظ أسوان يشارك 300 شاب وفتاة ماراثون المشي