الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار أسوان | أمسيات دينية وماراثون للمشى بالمهرجان الرمضانى .. ومتابعة لملف التقنين

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء 3/3/2026 أحداثا متنوعة.

فوسط أجواء ترفيهية وروحانية ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأمسية الدينية الرمضانية التى تم ينظميها بمركز شباب بدر. 

وإستهل محافظ أسوان ومرافقوه الفعاليات بإفتتاح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام على هامش الأمسية ، والذى ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية ذات الطابع الأسوانى الأصيل ، نفذتها السيدات والفتيات من مكتب قادرون بإختلاف ، وأندية الفتاة ، ومبادرة علمنى حرفة. 

أشاد المهندس عمرو لاشين بجودة المنتجات المعروضة وما تعكسه من مهارة وإبداع وروح إبتكارية تسهم فى الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة.

محافظ أسوان يشهد أمسية رمضانية بمركز شباب بدر

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد اراضى الدولة. 

والذى عقد بتقينة الفيديو كونفرانس عبر أجهزة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور السادة المحافظين ، فضلاً عن الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة. 

وشهد الإجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل فى ملفات تقنين أراضى الدولة ، ومنظومة المتغيرات المكانية ، وإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات ، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأى تقصير إدارى فى رصد أو التعامل مع المخالفات ، ومتابعة الموقف التنفيذى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات. 

تطورات مهمة في تقنين أراضى الدولة بأسوان

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالزي الرياضي فى ماراثون المشي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة ضمن المهرجان الرمضانى الأول وسط مشاركة متميزة لـ 300 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية، والقيادات التنفيذية والجامعية، فى مشهد رياضى مليء بالحيوية والحماس تحت عنوان “نحن مع بعض”.

نحن مع بعض.. محافظ أسوان يشارك 300 شاب وفتاة ماراثون المشي

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

