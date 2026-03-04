محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي لمركز الصيد التعاوني بطور سيناء

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة طور سيناء، رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ورئيس مجلس صندوق التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع مركز الصيد التعاوني بالطور، تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم منظومة الصيد والصيادين، وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، من خلال توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وخلق فرص عمل لأبناء جنوب سيناء، خاصة الصيادين، فضلًا عن إيجاد بدائل تسهم في تقليل الضغوط على الموارد الطبيعية بالبيئة البحرية.

وأشار إلى أن مركز الصيد التعاوني يُمثل إضافة نوعية لقطاع الثروة السمكية بالمحافظة، حيث تم تنفيذه بدعم وتعاون خمس جهات هي: وزارات البيئة، والزراعة، والسياحة، والبترول، ومحافظة جنوب سيناء، بما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء الدكتور البيلي حطب، عضو مجلس إدارة الصندوق، والكيميائي عبدالمقصود بدر، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، والعميد محمد سامي، مدير مركز الصيد التعاوني، حيث جرى استعراض نسب التنفيذ والوقوف على الاستعدادات النهائية، تمهيدًا لافتتاح المشروع رسميًا خلال الأيام .