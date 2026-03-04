حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط المرورى ببنها

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة بنها، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف الحملات اليومية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.



جاءت الحملة بحضور الدكتورة إيمان الريان نائبة المحافظ، يرافقها المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق وشركة كايرو للنظافة، حيث استهدفت منطقتي كوبري عزبة السوق وميدان كاميليا.

رفع الإشغالات



وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق، والتحفظ على المضبوطات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإعادة الانضباط للشارع البنهاوي.



وشارك في الحملة اللواء خالد تعلب مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والمقدم حازم خيال مدير مرافق بنها، والمأمور عبدالعليم شحاتة مأمور قسم أول بنها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأكدت نائبة المحافظ استمرار الحملات بشكل يومي وعدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان حقوق المواطنين في السير الآمن، مشددة على أصحاب المحال التجارية بعدم افتراش الأرصفة أو إشغال الطريق العام.



ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بنها أن الحملات مستمرة صباحًا ومساءً بكافة القطاعات، مع المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.