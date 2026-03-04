قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط المرورى ببنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة بنها، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف الحملات اليومية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.


جاءت الحملة بحضور الدكتورة إيمان الريان نائبة المحافظ، يرافقها المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق وشركة كايرو للنظافة، حيث استهدفت منطقتي كوبري عزبة السوق وميدان كاميليا.

رفع الإشغالات 


وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق، والتحفظ على المضبوطات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإعادة الانضباط للشارع البنهاوي.


وشارك في الحملة اللواء خالد تعلب مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والمقدم حازم خيال مدير مرافق بنها، والمأمور عبدالعليم شحاتة مأمور قسم أول بنها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وأكدت نائبة المحافظ استمرار الحملات بشكل يومي وعدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان حقوق المواطنين في السير الآمن، مشددة على أصحاب المحال التجارية بعدم افتراش الأرصفة أو إشغال الطريق العام.


ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بنها أن الحملات مستمرة صباحًا ومساءً بكافة القطاعات، مع المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.

القليوبية محافظة القليوبية بنها حملة إشغالات مجلس مدينة بنها

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

