الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش

مداهم
مداهم
إسلام دياب

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس محاكمة البلوجر “مداهم”، في قضية اتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة الجنايات المختصة، بمعاقبة التيك توكر مداهم، بالسجن 3 سنوات، بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

إحالة التيك توكر مداهم لمحكمة الجنايات

وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم “مداهم” لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
 

اعترافات التيك توكر مداهم أمام النيابة

واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.

محكمة القاهرة الاقتصادية مداهم البلوجر مداهم مواقع التواصل الاجتماعي محتوى غير أخلاقي

