برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 5 مارس: تخطط للزواج

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 5 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.



برج العقرب وحظك اليوم الخميس 5 مارس 2026

حلّ جميع المشاكل في علاقتك العاطفية اليوم، واحرص على استمرار قوة علاقتكما. انتبه لنفقاتك المالية. صحتك جيدة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكن لمن يرغب في ترك وظيفته تقديم استقالته وتحديث ملفه الشخصي على مواقع التوظيف، سيجد رواد الأعمال فرصًا جديدة لتوسيع أعمالهم إلى أسواق جديدة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

يُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا لتعريف الحبيب على الأهل. إذا كنتِ تخططين للزواج قريبًا، فالأمور تبدو أكثر إشراقًا. على الزوجات أن يحرصن على بناء علاقة طيبة مع إخوة أزواجهن، فهذا يُعزّز الروابط الأسرية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب اتخاذ قرارات تتعلق بالمشاركة المالية المركزية، فقد يصبح دخلك غير منتظم وأقل من مستوى رضاك. اختر يومًا مناسبًا لحل نزاع عقاري مع أحد إخوتك، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين.