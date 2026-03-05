قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
أخبار السيارات.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري باها 2026.. أول 5 سيارات ترفع أسعارها في مصر.. سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

- باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
اختتمت فعاليات رالي "رمال باها الفيوم 2026" بعد يوم من المنافسة القوية التي أُقيمت في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الفيوم، وسط أجواء حماسية ومشاركة لافتة من محترفي رياضات المحركات وهواة التحدي الصحراوي.

- تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري
يشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الاضطرابات والارتفاعات السعرية، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. 


- تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة
أعلن الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في السوق المصري، أول تحريك سعري خلال عام 2026 على طراز هيونداي إلنترا AD المجمع محليا، بزيادة تراوحت بين 25 و26 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.


- سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة
رغم الاضطرابات التي ضربت حركة الطيران عالميا بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط، أكد منظمو Formula 1 إقامة الجولة الافتتاحية للموسم في موعدها، حيث ينطلق Australian Grand Prix الأحد المقبل في مدينة Melbourne.


- عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8
تزايدة الأنباء حول عودة الأسطورة الأمريكية Dodge Charger بفئة هيلكات خلال عام 2028، مع إعادة تقديم محرك الـ V8 الشهير بعد فترة من الغياب، ووفقا لتقارير متخصصة، تخطط دودج لاعتماد محرك هيلكات سعة 6.2 لتر ثماني الأسطوانات المزود بشاحن فائق في الجيل الجديد من تشارجر، في خطوة من شأنها إعادة الحماس لعشاق سيارات العضلات.


- جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟
تستعد شركة جيلي لإزاحة الستار رسميا عن سيارتها الجديدة كليا، والتي تمثل منافسا مباشرا لطراز لاند روفر ديفندر، وذلك بعد نشر صور تشويقية للنسخة الإنتاجية من طراز Galaxy Cruiser الذي ظهر لأول مرة كسيارة اختبارية خلال العام الماضي. 


- أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة
أزاحت أودي الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة Concept C، والتي تمثل ملامح الخليفة الروحية لـ Audi TT، في خطوة تؤسس لمرحلة رياضية جديدة ضمن استراتيجية العلامة الألمانية.

اخبار السيارات اسعار السيارات السوق المصري زيادة اسعار السيارات السوق المصري للسيارات رمال باها هيونداي إلنترا فورمولا 1 سباق ملبورن

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

وسط استغاثة المواطنين.. قمامة تغلق شارع ترعة السواحل العمومي بإمبابة

محمد أضا: أوسكار رويز أكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام زد

برنس الكرة المصرية.. الغندور يستعيد ذكرياته مع أشرف قاسم

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

