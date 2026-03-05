أخبار السيارات.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري باها 2026.. أول 5 سيارات ترفع أسعارها في مصر.. سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

- باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

اختتمت فعاليات رالي "رمال باها الفيوم 2026" بعد يوم من المنافسة القوية التي أُقيمت في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الفيوم، وسط أجواء حماسية ومشاركة لافتة من محترفي رياضات المحركات وهواة التحدي الصحراوي.

- تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

يشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الاضطرابات والارتفاعات السعرية، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.



- تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

أعلن الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في السوق المصري، أول تحريك سعري خلال عام 2026 على طراز هيونداي إلنترا AD المجمع محليا، بزيادة تراوحت بين 25 و26 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.



- سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

رغم الاضطرابات التي ضربت حركة الطيران عالميا بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط، أكد منظمو Formula 1 إقامة الجولة الافتتاحية للموسم في موعدها، حيث ينطلق Australian Grand Prix الأحد المقبل في مدينة Melbourne.



- عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

تزايدة الأنباء حول عودة الأسطورة الأمريكية Dodge Charger بفئة هيلكات خلال عام 2028، مع إعادة تقديم محرك الـ V8 الشهير بعد فترة من الغياب، ووفقا لتقارير متخصصة، تخطط دودج لاعتماد محرك هيلكات سعة 6.2 لتر ثماني الأسطوانات المزود بشاحن فائق في الجيل الجديد من تشارجر، في خطوة من شأنها إعادة الحماس لعشاق سيارات العضلات.



- جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

تستعد شركة جيلي لإزاحة الستار رسميا عن سيارتها الجديدة كليا، والتي تمثل منافسا مباشرا لطراز لاند روفر ديفندر، وذلك بعد نشر صور تشويقية للنسخة الإنتاجية من طراز Galaxy Cruiser الذي ظهر لأول مرة كسيارة اختبارية خلال العام الماضي.



- أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة

أزاحت أودي الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة Concept C، والتي تمثل ملامح الخليفة الروحية لـ Audi TT، في خطوة تؤسس لمرحلة رياضية جديدة ضمن استراتيجية العلامة الألمانية.