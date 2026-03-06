آن ماري مجدي وماري لويس بشارة: الجرأة والتعاون سر توسعات الشركة السريعة

تحدثت آن ماري مجدي، ابنة سيدة الأعمال ماري لويس بشارة، عن طبيعة العمل داخل شركة العائلة وطريقة اتخاذ القرارات، مؤكدة أن الاختلافات بينها وبين والدتها غالبًا تتعلق بسرعة التنفيذ: «أحيانًا أشوف إن ماما بتاخد خطوات بسرعة أوي، لكن في النهاية بتكون أحسن قرارات عملناها»، مشيرة إلى أهمية دراسة الخطوات أحيانًا لضمان التنفيذ المتكامل.

التعاون الكامل بين فرق العمل

وشددت آن ماري خلال لقائها في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، على أن نجاح الشركة يعتمد على التعاون الكامل بين فرق العمل، وأن القرارات الكبيرة يتم تنفيذها بروح جماعية، قائلة: «كلنا بنجري عشان ننفذ اللي هي أحلامها، وكل التيمز بيتعلموا إنهم يمشوا معانا خطوة خطوة».

وأوضحت أن سرعة التحرك ساعدت في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، أشادت ماري لويس بشارة بجرأة ابنتها في اتخاذ القرارات، مؤكدة أنها تتعلم منها هذه الصفة المهمة، وقالت: «هي جريئة جدًا وأنا بتعلم الجرأة منها». وأضافت أن القرارات يمكن أن تُتخذ خلال وقت قصير، مثل فتح مصنع جديد أو توقيع عقد، وتابع: «في يوم وليلة ممكن نكون أخدنا قرار بفتح مصنع في حتة معينة، وكلنا بنشتغل عشان ننفذه».

تطوير خطوط إنتاج

وشددت ماري لويس بشارة على أن التوسع المستمر للشركة، سواء بفتح مصانع جديدة أو تطوير خطوط إنتاج، يتم وفق رؤية واضحة ومنهجية منظمة، مؤكدة أن روح الفريق والتعاون هي الأساس لتحقيق النجاح بسرعة وكفاءة.

تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج

بدورها؛ أكدت آن ماري أن التوازن بين الجرأة والتخطيط هو سر استمرارهم في تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن العمل بروح الفريق يضمن تحقيق أحلامهم المشتركة بطريقة سلسة ومنظمة.