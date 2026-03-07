محاكمة 32 متهما بخلية الهرم.. في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل 10 مارس 2026، محاكمة 32 متهما بالقضية رقم 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة بـ خلية الهرم الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.