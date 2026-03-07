قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب الاتحاد السكندري: كنا الأفضل أمام الزمالك.. ولا نستحق الخسارة
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك

يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان حيث نستقبل يوما جديدا من شهر رمضان 2026 ويرغب كثيرون في معرفة وقت السحور والإمساك في مختلف محافظات مصر .

وتعد معرفة موعد السحور ضرورة للصائمين لتحديد وقت الإمساك وبداية يوم جديد من أيام الصيام المباركة، ونظرا لأهمية معرفة مواقيت صلاة الفجر نعرض لكم في السطور التالية مواقيت أذان الفجر اليوم 17 رمضان في كل محافظة.

موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر

يستعد المسلمون لصيام يوم 17 رمضان ، ويبحث عدد كبير عن موعد أذان الفجر يوم 15 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد نشر موقع الهيئة العامة للمساحة موعد أذان الفجر يوم 17 رمضان وهي كالآتي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:48 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:48 صباحًا
  • في الإسكندرية يؤذن الفجر 4:53 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:44 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:48 صباحا

أذان الفجر 17 رمضان في مصر

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:43 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:48 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:44 صباحا
  • وفي الفيوم توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:50 صباحا
  • وفي دمياط توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:46 صباحا

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

موعد السحور يوم 17 رمضان

يبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق (أذان الفجر)، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

عدد ساعات الصيام

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء اذان الفجر يوم 17 رمضان

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اذان الفجر

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

