وكيل تعليم الغربية يناقش انتظام وانضباط فعاليات الدراسة بالمدارس كفر الزيات

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعا موسعا بحضور مدير عام الإدارة التعليمية بكر الزيات، ووكيل الإدارة، وقيادات الإدارة التعليمية من مديري المراحل التعليمية، والتوجيه المالي والإداري، والأمن، والعلاقات العامة.

توجيهات تعليم الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

قبيل بدء الاجتماع، قام وكيل الوزارة بزيارة ميدانية لأقسام الإدارة التعليمية بكفر الزيات، لتفقد سير العمل، والاطمئنان على مستوى الانضباط داخل الديوان، ومتابعة الأداء الإداري للعاملين، والتأكد من تيسير الخدمات المقدمة للجماهير وتسهيل إجراءات التعامل داخل الإدارة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة التهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان، بالرغم مما يشهده العالم من تحديات ومتغيرات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لخدمة الوطن والمواطن.

كما شدد وكيل الوزارة على أن منظومة التعليم تقوم على عدة عناصر أساسية تشمل المعلم والطالب والعاملين بالتربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وفحصها بدقة وموضوعية، والبحث الجاد في أسبابها والعمل على حلها بما يحقق رضا المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

كما أكد على أهمية حسن معاملة الجمهور واحترام المواطنين، باعتبار أن العاملين في التربية والتعليم يحملون رسالة ومسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، مما يستوجب العمل الدائم على تحقيق الرضا العام وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل الوزارة على عدم تأخير أي مستحقات مالية للمعلمين أو الإداريين أو العاملين بالخدمات المعاونة، مع ضرورة المتابعة المستمرة وتوزيع الأدوار والإشراف الفعال، على أن يتم عرض ومتابعة كافة المستجدات من خلال مدير عام الإدارة والتواصل المستمر مع المديرية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجه الطلاب، وضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والمشاركة في حل المشكلات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

مشاركة الطلاب في الأنشطة

وفي ختام اللقاء، أكد وكيل الوزارة على أهمية انتظام حضور الطلاب باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق جودة العملية التعليمية، مشيراً إلى توجيهات الوزارة بضرورة العمل على رفع نسب الحضور الطلابي، تمهيداً لتطبيق نظام الفترة الصباحية الكاملة لمرحلة التعليم الابتدائي خلال العام الدراسي القادم، متمنياً للحضور دوام التوفيق والسداد.