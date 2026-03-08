قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الغربية يناقش انتظام وانضباط فعاليات الدراسة بالمدارس كفر الزيات

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  اجتماعا موسعا بحضور مدير عام الإدارة التعليمية بكر الزيات، ووكيل الإدارة، وقيادات الإدارة التعليمية من مديري المراحل التعليمية، والتوجيه المالي والإداري، والأمن، والعلاقات العامة.

توجيهات تعليم الغربية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

قبيل بدء الاجتماع، قام وكيل الوزارة بزيارة ميدانية لأقسام الإدارة التعليمية بكفر الزيات، لتفقد سير العمل، والاطمئنان على مستوى الانضباط داخل الديوان، ومتابعة الأداء الإداري للعاملين، والتأكد من تيسير الخدمات المقدمة للجماهير وتسهيل إجراءات التعامل داخل الإدارة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة التهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان، بالرغم مما يشهده العالم من تحديات ومتغيرات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لخدمة الوطن والمواطن.

كما شدد وكيل الوزارة على أن منظومة التعليم تقوم على عدة عناصر أساسية تشمل المعلم والطالب والعاملين بالتربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وفحصها بدقة وموضوعية، والبحث الجاد في أسبابها والعمل على حلها بما يحقق رضا المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

 كما أكد على أهمية حسن معاملة الجمهور واحترام المواطنين، باعتبار أن العاملين في التربية والتعليم يحملون رسالة ومسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، مما يستوجب العمل الدائم على تحقيق الرضا العام وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل الوزارة على عدم تأخير أي مستحقات مالية للمعلمين أو الإداريين أو العاملين بالخدمات المعاونة، مع ضرورة المتابعة المستمرة وتوزيع الأدوار والإشراف الفعال، على أن يتم عرض ومتابعة كافة المستجدات من خلال مدير عام الإدارة والتواصل المستمر مع المديرية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجه الطلاب، وضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والمشاركة في حل المشكلات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

مشاركة الطلاب في الأنشطة 

وفي ختام اللقاء، أكد وكيل الوزارة على أهمية انتظام حضور الطلاب باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق جودة العملية التعليمية، مشيراً إلى توجيهات الوزارة بضرورة العمل على رفع نسب الحضور الطلابي، تمهيداً لتطبيق نظام الفترة الصباحية الكاملة لمرحلة التعليم الابتدائي خلال العام الدراسي القادم، متمنياً للحضور دوام التوفيق والسداد.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل طلاب وطالبات انتظام مدارس الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

تامر حبيب

قولولي إن ده كابوس..تعليق تامر حبيب على واقعة الاعتداء على كلب

النجم هاني شاكر

مصدر مقرب من هاني شاكر يكشف لصدي البلد تطورات حالتة الصحية

مهرجان الاقصر

تفاصيل ملتقى صناع المهرجانات الأفريقية بمهرجان الأقصر

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد