الإسكندرية .. تأجيل محاكمة المتهمين بقــ.ـتل الجار وسرقته إلى 12 أبريل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمين كل من "ه.ع.ا" ربة منزل و " ع.ع.م" عاطل و " م.م.ر" عاطل و " م.ع.ا" عاطل ، لاتهامهم بقـ.ـتل المجني عليه " ح.م.ع" وسرقته، الي جلسة 12 أبريل المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي وللإطلاع علي المستندات لدفاع المتهم الثاني ، وسداد رسوم الادعاء المدني وسند الوكالة لباقي الورثة، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب حسن نور الدين ،والمستشار أنس أسامة العبد وبحضورعبد الحميد شلبي وكيل النيابة، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بوجودة جثة شخص مكبلة وبها عدة إصابات.

وتبين من التحقيقات، أن "ه.ع.ا" ربة منزل مقيمة منطقة مينا البصل نشبت بينها وبين المجني عليه " ح.م.ع" جارها بالمسكن علاقة عاطفية، وأنه تقدم للزواج منها قبل الواقعة، وكان المجني عليه يقدم لها إعانات مالية فاستنهضت بشركائها المتهمين للاستيلاء علي امواله بكل من و " ع.ع.م" عاطل مقيم مينا البصل و " م.م.ر" عاطل مقيم ابوحمص البحيرة و " م.ع.ا" عاطل مقيم ابو حمص البحيرة، بعدما احاطت علما بان المجني عليه لدية مبالغ مالية بمسكنه، وخططوا لسرقته وأعدوا العدة لذلك وتقاسموا الادوار، حيث رابطت المتهمة الأولى بالقرب من محل الواقعة تترقب الطريق وتؤمن الحركة بينما توجه المتهم الثالث بمفرده لمسكن المجني عليه زاعما ومدعيا كونه ممثلا عن إحدي الجمعيات الخيرية، ساعيا للاستيلاء علي مفتاح الوحدة السكنية ، إلا انه فشل.

ولكن عاد المتهمين تنسيق ادورهم، فاقتحم المتهم الثاني والثالث الوحده السكنية وانهالوا عليه ضربا مستغلين ضعفة ووحدته، وما ان أدرك المتهمين الي انه علي قيد الحياة، قرروا انها حياته حتي لا يفتضح امرهم، فقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكمموا فاهه بأدوات فاطبقا عليه كتما حتي فاضت روحه وسرقوا مبلغ مالي قدره سته وأربعون الف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم القاء القبض عليهم وقررت النيابة احالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم .