رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الإسكندرية .. تأجيل محاكمة المتهمين بقــ.ـتل الجار وسرقته إلى 12 أبريل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمين كل من "ه.ع.ا" ربة منزل و " ع.ع.م" عاطل و " م.م.ر" عاطل و " م.ع.ا" عاطل ، لاتهامهم بقـ.ـتل المجني عليه " ح.م.ع" وسرقته، الي جلسة 12 أبريل المقبل،  لمناقشة الطبيب الشرعي وللإطلاع علي المستندات لدفاع المتهم الثاني ، وسداد رسوم الادعاء المدني وسند الوكالة لباقي الورثة، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب حسن نور الدين ،والمستشار أنس أسامة العبد وبحضورعبد الحميد شلبي وكيل النيابة، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بوجودة جثة شخص مكبلة وبها عدة إصابات.

وتبين من التحقيقات، أن "ه.ع.ا" ربة منزل مقيمة منطقة مينا البصل نشبت بينها وبين المجني عليه " ح.م.ع" جارها بالمسكن علاقة عاطفية، وأنه تقدم للزواج منها قبل الواقعة، وكان المجني عليه يقدم لها إعانات مالية فاستنهضت بشركائها المتهمين للاستيلاء علي امواله بكل من و " ع.ع.م" عاطل مقيم مينا البصل و " م.م.ر" عاطل مقيم ابوحمص البحيرة و " م.ع.ا" عاطل مقيم ابو حمص البحيرة، بعدما احاطت علما بان المجني عليه لدية مبالغ مالية بمسكنه، وخططوا لسرقته وأعدوا العدة لذلك وتقاسموا الادوار، حيث رابطت المتهمة الأولى بالقرب من محل الواقعة تترقب الطريق وتؤمن الحركة بينما توجه المتهم الثالث بمفرده لمسكن المجني عليه زاعما ومدعيا كونه ممثلا عن إحدي الجمعيات الخيرية، ساعيا للاستيلاء علي مفتاح الوحدة السكنية ، إلا انه فشل.

ولكن عاد المتهمين تنسيق ادورهم، فاقتحم المتهم الثاني والثالث الوحده السكنية وانهالوا عليه ضربا مستغلين ضعفة ووحدته، وما ان أدرك المتهمين الي انه علي قيد الحياة، قرروا انها حياته حتي لا يفتضح امرهم، فقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكمموا فاهه بأدوات فاطبقا عليه كتما حتي فاضت روحه وسرقوا مبلغ مالي قدره سته وأربعون الف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم القاء القبض عليهم وقررت النيابة احالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم .

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

