كارثة أمام مدرسة طه حسين الابتدائية بالعمرانية..نباشو القمامة والمخدرات يهددون سلامة التلاميذ

تصاعدت حالة من القلق والغضب بين أولياء الأمور وسكان منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بسبب ما وصفوه بوجود أوضاع خطيرة أمام مدرسة طه حسين الابتدائية بشارع شركة الكهرباء بجوار استديو الأهرام، حيث تنتشر تجمعات نباشي القمامة وتعاطي المخدرات في محيط المدرسة، في مشهد يومي يراه التلاميذ أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة.

وأكد عدد من الأهالي أن محيط المدرسة أصبح يشهد تواجدًا مستمرًا لبعض الأشخاص الذين يقومون بنبش القمامة والتجمع أمام بوابة المدرسة، وهو ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأطفال، خاصة في ظل وجود طلاب في المرحلة الابتدائية يمرون يوميًا من نفس المكان.

وأشار الأهالي إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على تشويه المظهر الحضاري للمنطقة فقط، بل تمثل خطرًا مباشرًا على الطلاب، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية لوضع حل جذري يضمن تأمين محيط المدرسة ومنع أي مظاهر سلبية قد تؤثر على الطلاب.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم التواصل مع المسؤولين المعنيين، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن مسؤولية المديرية تقتصر على ما يحدث داخل المدرسة، بينما تقع مسؤولية التعامل مع ما يحدث خارج أسوارها على الجهات التنفيذية المختصة.

من جانبه، تحرك رئيس حي العمرانية بعد تلقي شكاوى من الأهالي، حيث تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة تجمعات القمامة في محيط المدرسة، في محاولة لإعادة الانضباط إلى المنطقة وتأمين الطريق أمام التلاميذ.

ورغم هذه التحركات، أكد عدد من أولياء الأمور أن المشكلة تتكرر من وقت لآخر، مطالبين بضرورة وجود متابعة مستمرة وتنسيق بين الجهات التنفيذية والتعليمية والأمنية لضمان عدم عودة هذه الظواهر مرة أخرى.

وشدد الأهالي على أن حماية الطلاب وتأمين محيط المدارس يجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة أن المدارس الابتدائية تستقبل أطفالًا في سن صغيرة يحتاجون إلى بيئة آمنة تضمن سلامتهم أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم.