الأهلي يرفض عرض المصري لشراء عمر الساعي ويؤجل تقييم اللاعبين المعارين
حالة الطقس غدا: شبورة كثيفة تسيطر على الطرق وتحذيرات للمسافرين حتى القاهرة الكبرى
نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
خبير اقتصادي: التوترات الإقليمية تضغط على الأسواق.. وارتفاع الدولار ينعكس على العقارات

الدولار
الدولار
محمد الشعراوي

قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط فقط بعوامل داخلية، بل يتأثر أيضا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد الضربة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من حالة توتر في الأسواق العالمية.

وأوضح كرم، في تصريحات خاصة ، أن مثل هذه التطورات تدفع المستثمرين عالميا إلى التحوط والاتجاه نحو الأصول الأكثر أمانا، وهو ما يؤدي إلى تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، الأمر الذي ينعكس بدوره على سعر الدولار ومستويات الطلب على العملة الأجنبية.

استمرار التصعيد الإقليمي

وأضاف أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يفرض مزيد من الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفع الدولار لموجات ارتفاع محدودة، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة الطلب على الاستيراد أو تباطؤ تدفقات العملة الصعبة.

وعن تأثير ذلك على السوق العقاري، أشار كرم إلى أن ارتفاع الدولار ينعكس عادة على تكلفة مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وهو ما قد يدفع شركات التطوير العقاري إلى إعادة تسعير بعض المشروعات أو طرح مراحل جديدة بأسعار أعلى.

وأكد أن العقار يظل أحد أهم أدوات التحوط بالنسبة للمستثمرين في فترات عدم اليقين الاقتصادي ما قد يحافظ على استمرار الطلب رغم التحديات.

عماد كرم ارتفاع سعر الدولار رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة السوق العقاري ارتفاع الدولار

