الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العرق سوس؟

عرق سوس
عرق سوس
نهى هجرس

يحتوي العرق سوس على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن تناول العرق سوس للحفاظ على صحة المعدة بشكل مستمر .

فوائد العرق سوس

يعمل العرق سوس على تسهيل الهضم والمساهمة في راحة الجهاز الهضمي. 

تساعد مواده النشطة في الحفاظ على الأداء الطبيعي للأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء الدقيقة

إضافةً إلى ذلك، يتمتع العرق سوس بخصائص منشطة ويساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة. 

يدعم العرق سوس وظائف الجهاز التناسلي والبولي بأكمله، كما يدعم صحة البروستاتا لدى الرجال.

على المستوى الدماغي، يساعد العرق سوس على الراحة الذهنية ويساهم في مقاومة الجهاز العصبي. 

كما أنه مفيد على مستوى الجهاز العظمي المفصلي، حيث يساعد في الحفاظ على صحة المفاصل وراحتها.

يدعم جذر عرق السوس المناعة الطبيعية ويتمتع بخصائص مضادة للأكسدة فعّالة، مما يساعد على مكافحة الإجهاد الخلوي، إضافةً إلى ذلك، فهو يساعد على الحفاظ على بشرة نضرة.

كما تعمل مركباته على تليين الجهاز التنفسي العلوي مع المساعدة في الحفاظ عليه نظيفاً.

المصدر therascience

عرق سوس فوائد العرق سوس صحة المعدة المناعة الجهاز التنفسي

شيكولاتة

ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

لقمة القاضي

هنفطر إيه النهارده.. دجاج مشوي في الفرن وجلاش بالفراخ ولقمة القاضي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامة تظهر في القدم قد تكشف ضعف القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

