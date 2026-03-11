لليوم الثاني.. محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

ترأس اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات العامة بجميع مواقف المحافظة، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أهمية المتابعة اللحظية والمستمرة لكافة المواقف وخطوط السير، مشددًا على تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتأكد من التزام جميع سيارات الأجرة والسرفيس بالتعريفة الجديدة ووضع الملصق الرسمي المعتمد، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال.

تفعيل غرفة العمليات

وتابع المحافظ عبر اتصال مرئي مباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المواقف والمحطات، موجّهًا بضرورة استمرار الحملات الميدانية المفاجئة والتواجد المستمر في الشارع للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الركاب.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المواقف ومحطات الوقود والأسواق، ورصد أي شكاوى أو تجاوزات بشكل فوري، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومتابعة توافر المنتجات البترولية والغاز بالأسعار الرسمية.

تحرك عاجل

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو محاولة لفرض تعريفة غير رسمية عبر الخطوط الساخنة وغرف العمليات بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل في حالة متابعة مستمرة لضمان انتظام حركة المواصلات واستقرار الأسواق وتطبيق التعريفة الجديدة بكل شفافية وعدالة.