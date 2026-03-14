الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صفقة القرن في النادي الملكي .. 3 عوامل تحدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

هالاند
هالاند

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه الدائم للتعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم في العالم في إطار سياسته التاريخية التي تعتمد على استقطاب أفضل المواهب وصناعة فريق قادر على الهيمنة القارية لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق يظل اسم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند حاضرا بقوة داخل حسابات إدارة النادي الملكي.

ومنذ بروز هالاند بشكل لافت في الملاعب الأوروبية وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اللاعب ضمن قائمة الأهداف الكبرى للنادي خاصة بعد المستويات المذهلة التي قدمها خلال مسيرته الاحترافية في السنوات الأخيرة.

ورغم نجاح ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي فإن التقارير الإعلامية الأوروبية تشير إلى أن إدارة النادي الملكي لا تزال تحلم بجمع مبابي وهالاند في فريق واحد خلال السنوات المقبلة.

الجمع بين مبابي وهالاند

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن الجمع بين النجمين قد يمنح الفريق قوة هجومية استثنائية خصوصا أن مبابي يستطيع اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي سواء على الجناح أو كمهاجم متحرك بينما يتميز هالاند بقدراته الكبيرة كمهاجم صريح يمتلك حسا تهديفيا استثنائيا.

لكن تحقيق هذا الحلم لا يبدو سهلا إذ توجد عدة عوامل قد تحدد مستقبل هذه الصفقة في السنوات القادمة.

رغبة هالاند 

أول هذه العوامل يتمثل في رغبة اللاعب نفسه فقد أبدى هالاند في مناسبات سابقة إعجابه بريال مدريد كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن عقده الجديد قد يتضمن بنودًا تسمح له بالانتقال إلى الدوري الإسباني في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة.

عقد طويل من السيتى

العامل الثاني يتعلق بموقف نادي مانشستر سيتي الذي حرص على تأمين بقاء مهاجمه النرويجي من خلال تمديد عقده لفترة طويلة تمتد حتى عام 2034 هذا الأمر يجعل رحيله في الوقت الحالي أمرًا معقدًا لكنه لا يعني استحالة انتقاله مستقبلًا خاصة في ظل تغيرات محتملة داخل النادي.

وقد يكون مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا أحد العوامل المؤثرة في هذا الملف إذ إن أي تغيير في الجهاز الفني للفريق الإنجليزي قد يدفع الإدارة إلى إعادة تقييم بعض الملفات المهمة من بينها مستقبل هالاند.

مصير فينيسيوس

أما العامل الثالث فيرتبط بوضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد فمستقبل اللاعب مع النادي قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد إمكانية التعاقد مع مهاجم بحجم هالاند خاصة أن عقد فينيسيوس ينتهي في صيف عام 2027.

وفي حال رحيل اللاعب البرازيلي أو عدم تجديد عقده فقد يمنح ذلك إدارة ريال مدريد مساحة مالية وفنية أكبر للدخول بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم النرويجي أما استمرار فينيسيوس بعقد جديد ضخم فقد يجعل من الصعب على النادي الجمع بين هذا العدد الكبير من النجوم في وقت واحد.

وفي جميع الأحوال يبقى حلم جمع مبابي وهالاند في فريق واحد أحد أكثر السيناريوهات إثارة في عالم كرة القدم إذ يرى كثيرون أن حدوث ذلك قد يمنح ريال مدريد أحد أقوى الخطوط الهجومية في تاريخ اللعبة.

ورغم أن هذه الفكرة ما زالت بعيدة عن التنفيذ في الوقت الحالي فإنها تظل حلمًا حاضرًا في ذهن فلورنتينو بيريز الذي اعتاد دائمًا على مفاجأة عالم كرة القدم بصفقات مدوية تغير موازين المنافسة في أوروبا.

