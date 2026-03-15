الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان: شكر للشباب المشاركين بمبادرة النظافة.. وحملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات.. وتكريم لحفظة القرآن الكريم

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها: 

محافظ أسوان يشكر الشباب المشاركين بمبادرة أسوان بشبابها أجمل.. شاهد
 

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خالص شكره وتقديره للشباب المشاركين فى مبادرة " أسوان بشبابها أجمل "، وذلك تقديراً لما قدموه من نموذج مشرف للعمل الوطنى والتطوعى عقب إطلاق المبادرة ، والتى شهدت تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة العامة بمختلف الشوارع والمداخل المؤدية إلى العمارات السكنية بمنطقة السيل الجديدة .

وأشاد محافظ أسوان بروح التعاون والعمل الجماعى التى تحلى بها الشباب والفتيات المشاركون فى المبادرة ، مؤكداً أن هذا التكاتف المجتمعى أسهم فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ، وظهر ذلك بوضوح فى مستوى النظافة والتحسن الملحوظ بالمظهر الحضارى للمنطقة ، فضلاً عن تحفيز وتشجيع أهالى وشباب وأطفال السيل بالمشاركة الإيجابية فى المبادرة ، وهو الهدف الآسمى الذى نستهدف منه تنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية .

أسوان .. حملات إزالة مكثفة للتعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة 28
 

شهدت جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان إزالة 218 حالة تعد متنوعة بمساحة وصلت إلى 59 ألف و 826 م2 ، فضلاً عن إزالة 151 حالة تعدى أخرى على مساحة 2181 فدان ، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية .

جهود متنوعة 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات العشوائية الواقعة على مسار تغطية مصرف السيل بطريق السماد ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات .

ويأتى ذلك فى تحرك عاجل لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والتى صدرت خلال جولته الميدانية بمنطقة الناصرية وطريق السماد حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 51 حالة إشغال متنوعة كانت تعوق الحركة وتشوه المظهر الحضارى للمنطقة. 

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون من خلال تنظيم حملة طرق الأبواب.

وذلك من أجل حث المواطنين لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المهلة المحددة بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

واصل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حضور الأجواء الإحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان محافظ أسوان  وبمناسبة شهر رمضان المعظم .

وشملت الإحتفالات تكريم 1820من حفظة القرآن الكريم بمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بالتنسيق مع جمعية كفالة اليتيم ، وكذا تكريم 50 من حفظة كتاب الله بمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل ، وتم الإعلان عن فوز عدد 4 الاوائل من حفظة القرآن الكريم لرحلة  عمرة. 

