اتحاد اليد يعتمد برامج المنتخبات ويحدد تكليفات البعثات الخارجية

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي اجتماعًا مهمًا لمناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخبات الوطنية والاستعدادات للموسم الجديد، إلى جانب متابعة المشاركات الدولية المقبلة.

وشهد الاجتماع اعتماد برامج إعداد المنتخبات القومية للرجال والسيدات، إلى جانب منتخبات الشباب والشابات، وكذلك المنتخب الثاني (B-Team)، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة المنتخبات وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

كما ناقش المجلس قرارات اللجنة الفنية الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نهائي قريبًا للإعلان عن نظام المسابقات للموسم المقبل بشكل رسمي.

واستعرض المجلس الإعلان الرسمي لبطولة البحر المتوسط للناشئين، المقرر إقامتها في سلوفاكيا خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل 2026، حيث تقرر تكليف الدكتور عمرو العدل برئاسة بعثة المنتخب، مع حضوره اجتماع اتحاد البحر المتوسط على هامش البطولة.

وفيما يخص المشاركات العالمية، قرر المجلس تكليف خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد برئاسة بعثة منتخب الشابات في بطولة العالم المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 24 يونيو إلى 5 يوليو 2026.

كما وافق المجلس على دعوة الاتحاد الروماني لمنتخب الناشئات للمشاركة في بطولة ودية دولية خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم.

وعلى صعيد تطوير المدربين، وافق مجلس الإدارة على إقامة دراسات الرخصة التدريبية D بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2026 تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، في إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة الكوادر التدريبية.

واعتمد المجلس كذلك تشكيل اللجنة الطبية الجديد المقدم من رئيس اللجنة الدكتور ياسر حسني عبد الرحمن بكافة تفاصيله.

كما تم عرض الدعوة الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بشأن إقامة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة السوبر الأفريقي في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 26 مايو حتى 7 يونيو المقبلين.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على سفر خالد فتحي رئيس الاتحاد إلى سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2026، وذلك لحضور حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد بمدينة بازل، بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي.