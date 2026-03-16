تحت رعاية رئيس الوفد.. أمل رمزي تنظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن اليوم

تنظم النائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الاتصال السياسي، احتفالية لتسليم وتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالي، تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦، في المقر الرئيسي للحزب بالدقى.

وكانت النائبة أمل رمزي قد أجرت المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وبحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والأحزاب والعمل العام، يومي ٤ و٥ مارس الجاري، للأطفال من سن ٥ وحتى ١٢ عام.

وحددت "رمزى" جوائز لـ ٤ مستويات الأول لحفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني لحفظة ٢٠ جزء، والمستوى الثالث لحفظة ١٥ أجزاء، والمستوى الرابع لحفظة ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.