السر في البروتين.. إليك سحور يحافظ على العضلات

يُعدّ تناول وجبة سحور غنية بالبروتين خلال شهر رمضان، أمرًا ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات ومستويات الطاقة طوال ساعات الصيام.

ومن خلال تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض والعدس والجبن والزبادي والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون، يمكنك دعم صحة العضلات، وتحسين القدرة على التحمل، وضمان تجربة صيام صحية.

ولا يقتصر السحور المتوازن على الشعور بالشبع فحسب، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على القوة.

حلّ شهر رمضان المبارك، ومعه الحماس للصيام والاحتفال مع الأهل والأصدقاء في المساء.

إلا أن ساعات الصيام الطويلة خلال هذا الشهر الفضيل قد تُحدث تغييرات ملحوظة في عملية التمثيل الغذائي للجسم، وأنماط الأكل، وتوازن الطاقة. ورغم فوائده الروحية والصحية العديدة، إلا أن الصيام لفترات طويلة قد يزيد من خطر فقدان الكتلة العضلية، خاصةً إذا كانت وجبة السحور تفتقر إلى البروتين الكافي.

لذا، من المهم تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة السحور باعتبارها واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على كتلة العضلات، والبقاء نشيطًا، ومنع التعب طوال اليوم.

لماذا يحدث فقدان العضلات أثناء صيام رمضان؟



بحسب الخبراء، فإن الصيام لساعات طويلة - من شروق الشمس إلى غروبها - يساعد الجسم على تخزين مصادر الطاقة. إذا لم تحتوي وجبة السحور على كمية كافية من البروتين، سيبدأ الجسم في تكسير أنسجة العضلات لتلبية احتياجاته من الطاقة، مما قد يؤدي إلى:

قوة منخفضة

تعب

تباطؤ عملية الأيض

الضعف وقلة القدرة على التحمل

الحفاظ على أنسجة العضلات

استقرار مستويات السكر في الدم

يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

منع انهيارات الطاقة

في الواقع، وفقًا للعديد من خبراء التغذية، فإن الحرص على تناول مزيج جيد من البروتين والألياف والدهون الصحية في وجبة السحور الصباحية يساعد على دعم القدرة على التحمل والرفاهية العامة أثناء صيام رمضان.



أطعمة غنية بالبروتين يمكنك تناولها في السحور



تتضمن بعض أفضل خيارات طعام السحور ، والتي يسهل الحصول عليها وإعدادها، ما يلي:

-بيض

البيض من أفضل الأطعمة، فهو رخيص الثمن، وسهل التحضير، ومصدر غني بالبروتين. يمكنك تناوله بطرق متنوعة، مثل:

بيض مسلوق

عجة الخضار

بيض بورجي

يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للحفاظ على العضلات، كما أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



-الزبادي اليوناني أو اللبن الرائب

الزبادي اليوناني مشبع ولذيذ، كما أنه غني بالبروتين والبروبيوتيك، مما يساعد على دعم عملية الهضم وصحة العضلات. ويمكن تناوله بسهولة مع الفواكه والمكسرات أو البذور لترطيب الجسم وتحسين الهضم.

-العدس والحمص

يمكن أن تكون خيارات البروتين النباتي مثل العدس الأخضر والحمص وجبة سحور يومية ، وهي غنية أيضاً بالألياف لتوفير طاقة مستدامة.

-المكسرات والبذور

يُعدّ اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز مصادر غنية بالبروتين والدهون الصحية، ويمكن تحميصها وتناولها فور الاستيقاظ صباحاً. كما يُمكن إضافتها إلى العصائر، أو مزجها مع دقيق الشوفان، أو رشّها ببساطة على الزبادي.

-اللحوم الخالية من الدهون

بالنسبة لغير النباتيين، فإن أفضل طعام للسحور هو تناول سلطة الدجاج أو السمك، وكلاهما غني بالبروتين عالي الجودة وأوميغا 3 بدون أي دهون.

المصدر: timesnownews.