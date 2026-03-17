قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عباقرة ما قبل العشرين.. أصغر هدافي أوروبا يكتبون التاريخ بأقدام مذهلة

لامين يامال
أمينة الدسوقي

في زمن تتسارع فيه المواهب الكروية نحو القمة، لم يعد التألق حكرا على أصحاب الخبرة، بل باتت الأعمار الصغيرة تفرض أسماءها بقوة في أكبر الدوريات الأوروبية. 

ومع بروز نجوم مثل لامين يامال وماكس دومان، يتجدد الحديث عن أصغر الهدافين الذين نقشوا أسماءهم مبكرا في سجلات كرة القدم فمن هم هؤلاء الذين تحدوا الزمن وسبقوا أعمارهم؟

نجوم مبكرون في الدوريات الكبرى

سلط موقع "بلانيت فوتبول" الضوء على قائمة أصغر الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي، والألماني، حيث قدم هؤلاء اللاعبون نماذج استثنائية لمواهب انفجرت في سن مبكرة.

الدوري الإسباني لامين يامال يكسر القواعد

يُعد لامين يامال، نجم برشلونة، أحد أبرز الظواهر الكروية الحديثة، بعدما سجل هدفه الأول في الدوري الإسباني بعمر 16 عامًا و87 يومًا.

بدأت قصته تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث حصل على فرصة الظهور الأول قبل أن يتحول سريعًا إلى عنصر أساسي ولم يكتفِ يامال بذلك، بل واصل تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الليغا، وأحد أصغر اللاعبين وصولًا إلى 100 مباراة احترافية في أوروبا.

الدوري الإنجليزي رقم تاريخي خارج حسابات “البريميرليج”

رغم أن ماكس دومان خطف الأضواء مؤخرًا، فإن الرقم القياسي لأصغر هداف في تاريخ الكرة الإنجليزية لا يزال بحوزة جيسون دوزيل، لاعب إيبسويتش تاون السابق، الذي سجل بعمر 16 عامًا و57 يومًا.

وجاء هدف دوزيل في ظهوره الأول عام 1984، ليبدأ مسيرة طويلة تجاوزت 300 مباراة مع ناديه، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى توتنهام.

وتبقى المفارقة أن هذا الرقم لا يحظى بالاهتمام ذاته مقارنة بأرقام الدوري الإنجليزي الممتاز في حقبته الحديثة.

الدوري الفرنسي رقم صامد منذ أكثر من نصف قرن

في فرنسا، لا يزال اسم ريتشارد كراوتشيك حاضرًا بقوة، رغم مرور عقود طويلة على إنجازه فقد أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الفرنسي عام 1963 بعمر 16 عامًا و105 أيام.

ورغم بروز العديد من المواهب الفرنسية لاحقًا، لم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم، ليظل صامدًا كأحد أقدم الأرقام القياسية في القارة الأوروبية.

الدوري الإيطالي أسطورة سبقت الجميع

يبقى أميديو أمادي حالة استثنائية في تاريخ كرة القدم الأوروبية، إذ يُعد اللاعب الوحيد الذي سجل هدفًا في أحد الدوريات الكبرى قبل بلوغه 16 عامًا، وتحديدًا بعمر 15 عامًا و280 يومًا.

وسرعان ما تحول أمادي إلى أسطورة حقيقية، بعدما تألق مع روما وإنتر ونابولي، ودون اسمه بين كبار هدافي الدوري الإيطالي عبر التاريخ، متفوقا على أسماء بارزة في عالم الكرة.

الدوري الألماني موكوكو بين البداية

الصاروخية والتحديات
دخل يوسوفا موكوكو التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل مع بوروسيا دورتموند بعمر 16 عامًا و28 يوما، ليصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوريات الكبرى.

ورغم البداية الواعدة والتوقعات الكبيرة، لم تسر مسيرته بالوتيرة المنتظرة، حيث واجه تحديات عدة، قبل أن يخوض تجارب جديدة بحثا عن استعادة بريقه.

المستقبل يبدأ مبكرًا

تكشف هذه الأسماء عن حقيقة واضحة في كرة القدم الحديثة أن الموهبة لم تعد تنتظر النضج، بل تفرض نفسها مبكرًا على أكبر المسارح وبين من واصل التألق ومن تعثرت خطواته، يبقى القاسم المشترك هو الجرأة في اقتحام التاريخ قبل الأوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
