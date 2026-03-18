عقوبات تعطيل الشبكات المعلوماتية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

محمد الشعراوي

يُشدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على التصدي الحاسم لأي محاولات تستهدف تعطيل أو إيقاف عمل الشبكات المعلوماتية، حيث وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، خاصة في حال ارتباط الجريمة بشبكات تابعة للدولة أو جهات عامة.

ووفقًا لنصوص القانون، يُعاقب كل من يتعمد تعطيل شبكة معلوماتية أو إيقافها عن العمل أو التأثير على كفاءتها، سواء من خلال التشويش أو الإعاقة أو اعتراض التشغيل، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد العقوبات لتشمل كل من يقوم بإجراء معالجة إلكترونية غير قانونية للبيانات المرتبطة بهذه الشبكات، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المعلومات.

وفيما يتعلق بالأخطاء غير المتعمدة، نصت المادة 21 من القانون على معاقبة كل من يتسبب بخطئه في تعطيل الشبكة أو التأثير على عملها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتزداد العقوبات صرامة إذا كانت الجريمة تمس شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو إحدى الجهات العامة، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، وذلك في إطار حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استقرارها أمام أي تهديدات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

أحمد فهيم

أحمد فهيم: تمنيت تقديم دور الرئيس الراحل أنور السادات

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد