ضبط طن أسماك مملحة فاسدة ولحوم غير صالحة في المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق والمحال، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت لجنة حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حملات تفتيشية لإحكام الرقابة على المخابز و الأسواق و منافذ بيع اللحوم والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وكافة الجهات المعنية، وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة المعروض من السلع الغذائية، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 824 كجم من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 82 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي ما يقرب من طن أغذية غير صالحة.