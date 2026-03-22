زد يهزم طلائع الجيش بهدف في الدوري الممتاز

تغلب فريق زد على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المرحلة النهائية في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز.

سجل هدف فريق زد في شباك طلائع الجيش رأفت خليل في الدقيقة 69.

بهذا الفوز يحتل زد المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة.

فيما احتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا

الدفاع: عبدالله بكري، أحمد فتحي كاستيلو، طارق علاء، محمد ربيعة

الوسط: ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد خالد كباكا، أحمد عادل ميسي

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، رأفت خليل

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: خالد سطوحي، محمد فتح الله، خالد عوضي، عمرو طارق

الوسط: علي حمدي، أحمد طارق، غيث المدادحة

الهجوم: رجب عمران، خالد أبو زيادة، إسماعيل أجورو