إياد نصار: أنا أردني فلسطيني.. وأعيش مأساة غزة بكل تفاصيلها

تحدث النجم إياد نصار عن تجربته الإنسانية والفنية في مسلسل "صحاب الأرض"، مؤكداً على ارتباطه الشخصي بالقضية الفلسطينية قائلاً: “أنا أردني من أصل فلسطيني، وأعيش مأساة أهالينا في غزة طوال حياتي”، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

رسائل إنسانية ووطنية

وأشار نصار إلى أن دوره في المسلسل كان أحد أصعب وأهم أدواره الدرامية، لما يحمله من رسائل إنسانية ووطنية: "المسلسل يوثق حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وصمودهم الأسطوري، ويُظهر للعالم حقيقة ما حدث في غزة".

نقل الحقيقة إلى الجمهور

وكشف الممثل عن أصعب المشاهد التي صوّرها، ومنها خروج "ابن أخي" من تحت الأنقاض، قائلاً: "انهرت فور انتهاء المشهد ولم أستطع الاستمرار، لأن المشاعر كانت قوية جدًا".

اعتقال الأطفال والمخيمات

وأضاف أن تصوير مشاهد مثل اعتقال الأطفال والمخيمات على البحر كان تحدياً كبيراً لكل فريق العمل، مؤكداً أن الهدف كان نقل الحقيقة إلى الجمهور بكل تفاصيلها الواقعية.

الدور المصري البارز

واستعرض نصار أهمية توثيق الصمود الفلسطيني في الأعمال الدرامية، مشيراً إلى أن المسلسل يربط بين الشعب الفلسطيني ومصر: "كان من المهم التأكيد على الدور المصري البارز في دعم غزة وإفشال أهداف العدوان الإسرائيلي، وهذه الحقيقة كانت محوراً أساسياً في المسلسل".