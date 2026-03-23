بدء التقديم ببرنامج التدريب الصيفي 2026 للكوادر الطلابية.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار التعاون الاستراتيجي بين الأكاديمية والمركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط (SESAME)، عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2026، والموجه للكوادر الطلابية المتميزة.

البرنامج متاح لطلبة وطلبات السنة الدراسية الثالثة في التخصصات التالية:

• كليات الهندسة.

• كليات حاسبات ومعلومات / علوم الحاسب.

• كليات العلوم (قسم الفيزياء).

يجب أن يستوفي المتقدم الشروط والمعايير التالية:

1. أن يكون الطالب مقيداً بالسنة الدراسية الثالثة وقت التقديم.

2. ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد جداً (Very Good) أو معدل تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5.

3. إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة (تحدثاً وكتابةً)، حيث أنها لغة العمل والتدريب الأساسية.

على الطلاب المستوفين للشروط أعلاه التقديم عبر الرابط التالي:

• رابط التقديم:

https://forms.gle/t4z6dtWjCpGxPnus6

• الموعد النهائي للتقديم: 30 مارس 2026

تنويه هام: سيتم التواصل مع المرشحين المستوفين لكافة الشروط والذين تم اختيارهم للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشفهية (Oral Interviews) عبر البريد الإلكتروني، وذلك في موعد أقصاه 14 أبريل 2026.

نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق في مسيرتهم العلمية والبحثية.