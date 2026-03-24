أبرز ابتكارات الهاردوير والهوايات التقنية في تقرير Hackaday الأسبوعي

كشفت منصة Hackaday في تقرير "Hackaday Links: March 22, 2026" عن مجموعة من أبرز المشروعات والابتكارات التقنية التي نفذها هواة ومهندسون مستقلون حول العالم خلال الأسبوع الماضي، في تقليد أسبوعي يرصد ما يعتبره الموقع أكثر الأفكار إلهامًا في مجالات الإلكترونيات و الهاردوير والبرمجة منخفضة المستوى.

أوضحت المنصة أن الاختيارات شملت هذه المرة حلولًا مبتكرة لمشكلات يومية، وتجارب على منصات قديمة، ومشروعات تعيد توظيف مكونات عتيقة في استخدامات عصرية، إلى جانب أفكار تتعامل مع تحديات الطاقة والتبريد والاتصال في الأنظمة الحديثة.

مشاريع تعيد ابتكار التحكم والأجهزة القديمة بطرق إبداعية

أشارت Hackaday إلى مشروع لروبوت يلعب الهوكي الهوائي (Air Hockey) بمستوى عالٍ من الدقة والسرعة، اعتمد مطوره على مزيج من الرؤية الحاسوبية والخوارزميات السريعة لتتبع حركة القرص واتخاذ قرارات دفاع وهجوم في أجزاء من الثانية.

أوضحت المنصة أن التقرير تطرّق كذلك إلى طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك باستخدام قوالب تُطبع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإجراء عملية قولبة ضغط (Compression Molding)، بما يفتح الباب أمام هواة الإلكترونيات لصناعة أجزاء بلاستيكية مخصصة من نفايات منزلية بدل الاعتماد على قطع جاهزة.​

أكد التقرير أن ملف هذا الأسبوع ضم أيضًا تجربة لإحياء هاتف "طوبة" كلاسيكي من ثمانينيات القرن الماضي وتحويله إلى جهاز 5G حديث من الداخل مع الحفاظ على شكل الهيكل الخارجي، في مثال على المزج بين الحنين للأجهزة القديمة ومتطلبات الاتصالات الحديثة.​

أدوات برمجية وأنظمة قديمة تعود للحياة بأساليب معاصرة

أوضحت Hackaday أن قائمة الروابط شملت كذلك مشروعًا يقدم "نظام تشغيل DOS جديدًا" يعمل على عتاد حديث، مع إظهار كيفية استغلال قدرات الأجهزة الحالية لتشغيل بيئة 16‑بت قديمة بسرعة عالية عبر محاكاة خفيفة باستخدام QEMU وطبقة لينكس مصغّرة.

أشارت المنصة إلى أن التقرير تناول إلى جانب ذلك أداة "مترجم بأسلوب أردوينو" (Arduino‑style compiler) تقوم بضغط الشيفرة المصدرية داخل الملف التنفيذي نفسه، بما يسهّل مشاركة البرمجيات مع الاحتفاظ بكامل الكود المصدري مضمَّنًا لأغراض التعلم والتعديل.

أكدت Hackaday أن من بين الروابط أيضًا مشروعًا لإصلاح سحّاب (سوستة) مكسور عبر قطعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وفكرة بروتوكول شبكي جديد يُطرح كنموذج بديل عن IPv4 لم يُعتمد في الواقع لكنه يقدّم أفكارًا مثيرة حول تصميم عناوين الشبكات، إلى جانب لمحة عن منطق الحوسبة الثلاثية (Ternary Computing) وكيف يختلف عن المنطق الثنائي التقليدي.

تركيز على الطاقة والتبريد والاتصال فى الأنظمة الحديثة

أشارت Hackaday إلى أن ملف الروابط الأسبوعي تضمن كذلك موضوعات من مواقع ومصادر أخرى تتناول قضايا أوسع، مثل الكثافة العالية لطاقة بطاريات الليثيوم‑أيون، وتحديات تخزين الطاقة الشمسية في صورة جليد لاستخدامها في التبريد، وأفكار تبريد مكونات الحواسيب المتقدمة عبر حلول سائلة ومحلية.

أوضحت المنصة أن الروابط شملت أيضًا مقالًا عن خدمة شبكة منزلية تعتمد على بايثون للتحكم في أجهزة صوتية عبر بروتوكول HDMI‑CEC لمنع تشغيل مناطق صوتية ثانوية دون رغبة المستخدم، في مثال على كيف يمكن لبرمجيات بسيطة أن تعالج مشكلات إزعاج حقيقية في أنظمة الترفيه المنزلية.

أكدت Hackaday أن هذا النوع من المشروعات يوضح كيف يمكن للهواة والمهندسين المستقلين التعامل مع مشكلات تبدو صغيرة لكن تأثيرها ملموس لمستخدمى الأجهزة، سواء تعلق الأمر بالتحكم فى أجهزة الصوت أو استغلال أفضل لواجهة HDMI‑CEC التى تعانى من أخطاء معروفة فى عدد من الأجهزة.​

دعوة مفتوحة لهواة الإلكترونيات لمشاركة ابتكاراتهم

أوضحت Hackaday في ختام تقرير "Links" أن باب المشاركة مفتوح دائمًا أمام القرّاء الذين يرغبون في ترشيح مشروعاتهم أو مشروعات الآخرين لتظهر ضمن تجميعة الأسبوع، وذلك عبر نموذج تواصل أو قناة البريد الإلكتروني الخاصة بالموقع.

أشارت المنصة إلى أن الهدف من هذه السلسلة الأسبوعية هو تسليط الضوء على تنوّع مجتمع الهواة والمبرمجين ومهندسي الهاردوير، وإبراز كيف يمكن لمشروعات صغيرة – تبدأ أحيانًا كتجارب شخصية أو حلول لمشكلة فردية – أن تلهم مجتمعًا أوسع وتفتح مسارات جديدة للتفكير في الإلكترونيات والبرمجة والتصنيع منخفض الكلفة.