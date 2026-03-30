بعد تقليص مكاسبه أمس.. سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين
المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوع
اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه جنوب الأراضي المحتلة
ترامب يقر بخلافات مع مديرة الاستخبارات حول إيران ويؤكد: موقفها أكثر مرونة
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حالات الالتحاق بمراكز التدريب المهني طبقا لقانون التعليم

طلاب
طلاب
معتز الخصوصي

حدد قانون التعليم الحالات التي يتم فيها الالتحاق بمراكز التدريب المهني ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالات. 

شهادة إتمام الدراسة

وتنص المادة (18) من قانون التعليم على أنه يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

كما تنص المادة (24) من قانون التعليم على أنه يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.

