الأطباء يحذرون من تناول الأرز المسخن بهذه الطريقة.. معلومات تهمك

يحذر الأطباء من أن تخزين الأرز المطبوخ بشكل غير صحيح قد يُسبب التسمم الغذائي نتيجةً لبكتيريا العصوية الشمعية. إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من أربع ساعات، فقد تتكون سموم لا يُمكن القضاء عليها بإعادة التسخين. تشمل الأعراض الغثيان والقيء والإسهال والمغص. ينصح الخبراء بتبريد الأرز سريعًا وإعادة تسخينه مرة واحدة فقط.

يُعدّ الأرز غذاءً أساسياً في ملايين المنازل حول العالم. في دول مثل الهند، يُطهى الأرز بكميات كبيرة ويُخزّن لاستخدامه لاحقاً. ولذا، فبينما يُعدّ تسخين الأرز ممارسة شائعة في المطابخ، يُحذّر الخبراء من أن التخزين غير السليم للأرز المطبوخ قد يُسبّب تسمّماً غذائياً خطيراً. إنّ فهم المخاطر واتباع ممارسات سلامة الغذاء السليمة يُساعد في حماية عائلتك من الأمراض.

بحسب الدكتور بالاجي جي، استشاري أول في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الداخلي التداخلي، فإن الأرز المُسخّن بحد ذاته ليس هو المشكلة، بل يكمن الخطر الحقيقي في طريقة تخزين الأرز المطبوخ قبل إعادة تسخينه.

لماذا يعتبر الأرز المعاد تسخينه خطيراً جداً؟



توجد بكتيريا العصوية الشمعية ، التي تُكوّن أبواغًا، في الأرز غير المطبوخ وتتحمل درجات حرارة الطهي العادية. وقال: "أبواغ هذه البكتيريا مقاومة للحرارة. فعندما يُترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تزيد عن أربع ساعات، تتكاثر هذه الأبواغ، ولا تُدمر السموم التي تُنتجها بإعادة تسخينه".

يُشار إلى هذا النوع من التسمم الغذائي أحيانًا باسم "متلازمة الأرز المُعاد تسخينه" أو "متلازمة الأرز المقلي". ويحدث عادةً عندما يُحفظ الأرز المتبقي خارج الثلاجة لفترات طويلة قبل تناوله.

أعراض التسمم الغذائي الناتج عن إعادة تسخين الأرز



عادةً ما يتطور التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا العصوية الشمعية بسرعة. قد تبدأ الأعراض في غضون ساعة إلى ست ساعات بعد تناول الأرز الملوث. ووفقًا للدكتور بالاجي، تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

غثيان

التقيؤ

تقلصات في البطن

إسهال

حمى خفيفة

الضعف أو الإرهاق

معظم الحالات خفيفة وتزول في غضون يوم. مع ذلك، قد يصبح الجفاف مصدر قلق بالغ، خاصةً لدى الأطفال وكبار السن. وأضاف: "معظم الحالات تشفى تلقائيًا، لكن الجفاف يمثل مشكلة كبيرة لدى الأطفال وكبار السن".