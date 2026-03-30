أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف كواليس خطيرة عن علي عبد الونيس.. وخبير: مضيق هرمز يشعل حربا اقتصادية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى يكشف كواليس خطيرة عن علي عبد الونيس: تدريبات خارجية واعترافات بعمليات إرهابية

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة تتعلق بالعناصر المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، وذلك تعليقًا على فيديو نشرته وزارة الداخلية حول ضبط أحد القيادات المرتبطة بهذه الأنشطة.

محافظ القاهرة: غلق المحلات الساعة 9 مساء مؤقت وترشيد الكهرباء لا يشمل المناطق السياحية

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كله هييجي.. أحمد موسى: لا أمان لأي إخواني في أي مكان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإمكانات اللازمة لملاحقة العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، سواء داخل البلاد أو خارجها، مشددًا على أنه "لا أمان لأي إخواني في أي مكان".

ضبط علي عبدالونيس.. أحمد موسى: انتظروا ما هو قادم ومفيش حد هيفلت

وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة حادة إلى قيادات حركة «حسم»، مؤكدًا أن ملاحقة العناصر المتورطة في أعمال إرهابية مستمرة، وأنه لا توجد دولة يمكن أن توفر الحماية لأي عنصر مطلوب.

تصاعد التوتر في الخليج يهدد أسواق الطاقة.. وخبير: مضيق هرمز يشعل حربا اقتصادية

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، تتجه الأنظار إلى تداعيات خطيرة تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم.

برلماني: القيادة السياسية تقف بجانب الطبقات الأكثر احتياجا

أكد أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا تقف بجانب المواطنين وبجانب الطبقات الأكثر احتياجًا، ومنهم من هم دون الطبقة المتوسطة، وأن هذا الأمر واضح من خلال العديد من الحوافز التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين، والطروحات السكنية.

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية

أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن أكثر القوانين جدلاً في العام الماضي كان قانون الإيجار القديم، وأن الأصعب من الإيجار هو قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخرج للنور.

محمد وازن: إسقاط القيادي الإرهابي عبدالونيس رسالة للخارج قبل الداخل

قدم الدكتور محمد وازن الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الشكر للأجهزة الأمنية في الضربة الأمنية الموجعة واسقاط القيادي الإرهابي علي عبد الونيس.

ماهر فرغلي: علي عبدالونيس من أخطر القيادات داخل حركة حسم الإرهابية

كشف ماهر فرغلى ، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، تفاصيل جديدة حول خلية تابعة لحركة “حسم” الإرهابية، مؤكدا أن مخططات هذه الجماعات تقوم على الإحباط والإرهاب وإنهاك الشعب المصري ومؤسساته.

نيفين مختار تكشف المستور: حملات تشويه رقمية ومحتوى مفبرك يهدد الخصوصية

حذّرت نيفين مختار من التحوّل الخطير الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أصبحت ساحة لانتهاك خصوصية الأفراد وكشف أسرارهم، في مخالفة واضحة للقيم الدينية والإنسانية.