أمينة موسى تكشف كواليس فيديو الدعاء على أولادها: "بعد 40 سنة شُقيت ورُميت في الشارع"

أكدت الحاجة أمينة موسى صاحبة الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بدعاء على أولادها، أنها صوّرته في يوم يقارب ثالث أيام العيد، أثناء توجهها لشراء العلاج والطعام، لكنها شعرت بغضب كبير دفعها للتعبير عن ألمها.

قطعوني 8 سنين

وقالت أمينة، خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "بحتسب عليهم بالله القوي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ولادي، قطعتوني 8 سنين، رميتوني 8 سنين، لا عرفتوا يعني إيه عيد أم، ولا يعني إيه أم، ولا يعني إيه بر".

وأضافت أن شعورها بعد نشر الفيديو لم يكن ندمًا، مشيرة إلى أن الألم الأكبر جاء من بعدهم عنها بعد أن عاشت معهم 40 سنة وعملت طوال الوقت بجد وشقاء، لكنها شعرت بأنها "رُميت في الشارع" بعد كل هذه السنوات.

شريك كامل في الحياة

وتطرقت أمينة لعلاقتها بزوجها السابق، مؤكدة أنها كانت معه كشريك كامل في الحياة، وأن خلعها جاء بعد سنتين من الصراع نتيجة رفضه توفير علاجها، متأثرة بتدخل أولادها. وأشارت إلى أن أولادها لم يعاملوا والدهم أو والدتهم بحسب واجباتهم الشرعية، وهو ما وصفته بأنه سبب خسارتهم الدنيا والدين.