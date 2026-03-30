مستقبل فيستون ماييلي مع بيراميدز.. وموقف الفتح السعودي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن التفاصيل الكاملة لمستقبل اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي وموقفه من الاستمرار مع الفريق أو رحيله.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن نادي بيراميدز منح اللاعب فيستون ماييلي مهلة جديدة وأخيرة لحسم مستقبله وموقفه من التجديد حيث يرحب النادي بالتجديد للاعب وينتظر موقفه سواء بالموافقة والتجديد أو الرحيل بنهاية الموسم.

وأضاف، أن هناك مفاوضات جارية بين اللاعب ونادي الفتح السعودي خلال الأيام القليلة الماضية وماييلي يرحب بالانضمام إلى دوري روشن ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وقال محمد الضيف مدير المركز الإعلامي لنادي الفتح السعودي لمعرفة موقف النادي من التعاقد مع اللاعب الكونغولي وقال: "الحديث عن التعاقدات في الوقت الحالي مبكر للغاية، والنادي يركز حاليا في الدوري ومع نهاية الموسم سنرى احتياجات النادي التعاقدية".