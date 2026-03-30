ضبط 9 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

​ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، كميات من المواد البترولية المهربة بلغت 9387 لترًا، وذلك خلال حملات رقابية مكبرة استهدفت إحكام السيطرة على تداول السلع الاستراتيجية ومنع التلاعب بالدعم.

و​أوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات التي تابعتها الدكتورة سحر عجاج، وكيل المديرية، بالتنسيق مع مديري الإدارات والمفتشين، نجحت في ضبط 1006 لترات من بنزين 80.





وتابع القط، بالإضافة إلى 8381 لترًا من السولار، تم تجميعها بطرق غير قانونية لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

فيما ​أكد وكيل وزير التموين بقنا، استمرار تشديد الرقابة التموينية والميدانية على كافة محطات الوقود، ومنافذ التوزيع بنطاق المحافظة، لضمان التزامها بالحصص المقررة والأسعار الرسمية.

وشدد القط، على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات لتهريب المواد البترولية أو احتكارها، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

