بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة مديري مدرستين للتحقيق بالإدارة التعليمية بطوخ بسبب وجود مخالفات والإهمال والتقصير في متابعة نسب حضور الطلاب والمعلمين وسجلات الأنشطة.



وأكد وكيل الوزارة، أن قرار الإحالة للتحقيق الفوري تضمن مدير مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية؛ بسبب رصد مخالفات تتعلق بضوابط العمل الإداري وتدني مستويات الانضباط داخل الورش والفصول، وكذلك مدير مدرسة الشهيد اللواء ياسر عصر للتعليم الأساسي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتقصير في متابعة نسب حضور الطلاب والمعلمين وسجلات الأنشطة بناءً على تقارير لجان المتابعة الميدانية والجولات المفاجئة.

استبعاد قيادات مدرسية



وأضاف أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تشهدها إدارة طوخ التعليمية مؤخرًا، والتي شملت استبعاد قيادات مدرسية أخرى ثبت تقصيرها في أداء واجباتها قائلًا إنه لم يقبل التهاون في حقوق الطلاب أو تجاوز القواعد المنظمة للعمل بهدف الحفاظ على منظومة العملية التعليمية.

وأشار وكيل "تعليم القليوبية"، إلى أنه لم يتم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، فالمعايير الحقيقية للتقييم هي ما يتم رصده على أرض الواقع في طابور الصباح والفصول الدراسية، مشددًا على تطبيق القانون والالتزام بالقرارات الوزارية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الغياب الإلكتروني، هو أمر غير قابل للنقاش.

وأوضح وكيل وزارة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الهيبة للمؤسسة التعليمية وضمان بيئة آمنة ومنضبطة تليق بتطلعات أولياء الأمور ومستقبل الأجيال، مؤكدًا أن المسؤولية التعليمية أمانة وطنية لا تحتمل أنصاف الحلول ومنارة العلم لن تُضاء إلا بالإخلاص والالتزام، فالميدان لا يعترف إلا بالمجتهدين، والقانون هو المظلة التي تحمي حق الطالب وتصون كرامة المهنة.