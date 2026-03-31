محافظ دمياط : الهلال الأحمر يدعم جهود الأجهزة التنفيذية ويخدم المواطنين

استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة ، الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور لطفى غيث مدير مركز عمليات الطوارئ والدكتورة زينب ثاقب مستشار الأمين العام للخدمات الطبية و الأستاذ حسن عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط و المهندس أحمد عوض مدير الفرع بدمياط.

وفى مستهل اللقاء،، تلقى المحافظ ونائبه الدكتور محمد فوزى التهنئة من الدكتورة آمال إمام ، لحصولهما على ثقة القيادة السياسية معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والسداد..

هذا وقد استعرضت المدير التنفيذي للجمعية ، محاور القافلة الطبية التى ستنطلق اليوم وتتضمن ١١ تخصص طبى، لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان وخدمات التوعية المجتمعية والصحية والدعم النفسي واحتياجات الأطفال، حيث تستهدف القرى التى تتعرض إلى ارتفاع منسوب نهر النيل ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما ناقش المحافظ والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، آليات تعزيز التعاون المشترك، و خطة تعزيز جاهزية فرق المتطوعين بالفرع لمجابهة الأزمات والطوارئ ، و التنسيق مع المحافظة و الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطارئة للتعاون التام فى إدارة الأزمة ، وناقشا كذلك آليات تعزيز أوجه الدعم لخدمة أهالي قرى حياة كريمة بمركز كفر سعد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية بجميع المناطق.

هذا وقد رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري و ممثلى الجمعية، معربًا عن تقديره البالغ لجهود الهلال الأحمر المصري برئاسة قرينة فخامة رئيس الجمهورية السيدة انتصار ر السيسى ودوره الانسانى الرائد ، و دعمه المستمر لجهود الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين ، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع الهلال الأحمر لتنفيذ الاستراتيجيات التنموية والإنسانية والمجتمعية.

وفى ختام اللقاء تبادل المحافظ و المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.