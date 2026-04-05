إزالة 50 حالة تعدٍ واسترداد 3989 مترًا فى حملات مكثفة بقنا | صور

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي، تمكنت خلالها من إزالة 50 حالة تعدٍ واسترداد 3989 مترًا، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فورية لـ5 حالات تعدٍ بنطاق المركز.

​

وأوضح تمساح، أن حالات الإزالة التي تم تنفيذها شملت

​استرداد شارع عام بقرية السليمات حيث نجحت الحملة في إزالة حالة تعد بنطاق الوحدة المحلية لقرية القارة، حيث قام أحد المواطنين بمحاولة ضم شارع عام لمنزله الخاص عبر صب "سملات" وزرع 3 أعمدة خرسانية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أنه نظرًا لضيق الشارع وتعذر وصول "اللودر"، تم استخدام المعدات اليدوية "الهلتي" لضمان إتمام الإزالة بالكامل وتطهير الشارع من التعديات.

​

وتابع تمساح، أنه تم تنفيذ إزالات فورية لـ 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في قرى سمهود، كوم جابر، والرواتب، بمساحة إجمالية بلغت 5 قراريط و12 سهمًا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لأسوار مبنية بالطوب الأبيض والأسمنت.



كما شهد مركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة عدد كبير من التعديات بقرية دندرة حيث تم تنفيذ 14 حالة تعدى على أراضى زراعية بالإضافة إلى 24 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة.

كما أسفرت جهود الحملة، استرداد إجمالي المساحات بلغ 13 قيراطًا و18 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 2600 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، بمتابعة ميدانية لنائبى رئيس المركز محمد عز وفراج الوحش.

وفي مركز ومدينة نجع حمادي، تم تنفيذ حملة مكبرة تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص على أراضى زراعية بمنطقة الدرب، التابعة لقرية هو، بإجمالي مساحة بلغت نحو 1389 مترا مربعا حيث تنوعت المخالفات بين أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة.

وشدد الببلاوي، على استمرار فرق الرصد الميداني في متابعة أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية خلال العطلات الرسمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لضمان عدم تكرار المخالفة.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمواصلة الجهود لردع المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، مشددًا على أن ملف التعديات خط أحمر لا تهاون فيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، لضمان حماية حقوق الأجيال القادمة في الغذاء ومنع العشوائيات.

