غدا.. محاكمة 7 متهمين في خلية مدينة نصر

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الاثنين 6 أبريل 2026، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025، جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة بخلية مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتي 26 ابريل 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي قيادة في جماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثانية والثالثة والسابع اتهامات بالتحريض على المشاركة في تجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.