قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

10 عادات يومية تمنحك طاقة وصحة أفضل دون مجهود كبير

ولاء خنيزي

في ظل إيقاع الحياة السريع، يعتقد كثيرون أن تبنّي أسلوب حياة صحي يتطلب تغييرات كبيرة وخطوات معقدة، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى عكس ذلك تمامًا، موضحة أن الصحة الجيدة تُبنى من خلال عادات يومية صغيرة، لكنها مستمرة. هذه العادات، رغم بساطتها، تمتلك تأثيرًا تراكميًا واضحًا على مستوى الطاقة والمزاج والصحة العامة على المدى الطويل، وفق ما أشار إليه موقع Times Now.

ويؤكد خبراء الصحة أن مفتاح التحول الحقيقي لا يكمن في التغيير المفاجئ، بل في الاستمرارية اليومية، حيث يمكن لعادات بسيطة أن تتحول مع الوقت إلى نمط حياة متوازن وأكثر صحة.

وفيما يلي أبرز 10 عادات صحية يومية قد تبدو سهلة، لكنها تُحدث فارقًا كبيرًا:

1- تناول البروتين في بداية اليوم
البدء بوجبة إفطار تحتوي على البروتين يساعد على تحسين توازن سكر الدم، ويمنح شعورًا أطول بالشبع. وتُعد أطعمة مثل البيض والزبادي والمكسرات خيارات فعالة تقلل من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية لاحقًا.

2- شرب الماء فور الاستيقاظ
بعد ساعات النوم الطويلة، يحتاج الجسم إلى إعادة الترطيب. لذلك فإن شرب كوب من الماء قبل القهوة يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الجهاز الهضمي، كما يقلل من الاعتماد المفرط على الكافيين.

3- التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر
يساعد الضوء الطبيعي في ساعات الصباح على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، مما ينعكس على جودة النوم ليلًا، ويزيد من التركيز والنشاط خلال اليوم، حتى لو كان التعرض لبضع دقائق فقط.

4- إدخال الحركة خلال اليوم
الجلوس لفترات طويلة يؤثر سلبًا على مستوى النشاط. لذلك فإن القيام بفترات قصيرة من المشي أو الحركة الخفيفة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالإجهاد.

5- تمارين التنفس العميق
تخصيص دقيقة أو دقيقتين للتنفس العميق يساهم في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، كما يساعد على تحسين التركيز واستعادة الهدوء النفسي بسرعة.

6- تقليل استخدام الشاشات
الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى إرهاق العين والذهن. لذلك فإن أخذ فترات راحة منتظمة بعيدًا عن الشاشات يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل الضغط الذهني.

7- الاهتمام بجودة النوم
النوم الصحي لا يعتمد فقط على عدد الساعات، بل على جودته. فالنوم العميق والمتواصل يساعد الجسم على التعافي، بينما يؤدي النوم المتقطع إلى الشعور بالإرهاق.

8- تناول الخضراوات في بداية الوجبات
البدء بالخضراوات يساهم في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على تقليل كمية الطعام المستهلكة.

9- روتين استرخاء قبل النوم
تخصيص وقت هادئ قبل النوم، مثل القراءة أو التأمل، يساعد على تهدئة العقل وتحسين جودة النوم، ويقلل من التوتر اليومي.

10- الاستمرارية أساس النجاح
يشدد الخبراء على أن التأثير الحقيقي لهذه العادات يظهر مع الالتزام المستمر بها، وليس عند تطبيقها بشكل مؤقت، فالتكرار اليومي هو ما يصنع الفرق الفعلي في نمط الحياة.

