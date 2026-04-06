ادعوا له بالشفاء.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
عمرو أديب لرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التلاجات مرعبة.. والأخير يكشف السبب
تحذير عاجل من التعليم بشأن اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية
منها كورولا وشيري أريزو.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري
إعلام إيراني: قصف محطة كهرباء في مشهد شمال شرق إيران
حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم
استشهاد 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
بعد البراءة.. ترحيل البلوجر شاكر محظور للسجن لتنفيذ حكم حبسه في قضية نشر فيديوهات خادشة
بعد وصفه بالمجنون.. ترامب يتجاهل الرد على دعوات تقييم صحته العقلية
أحمد موسى: الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط
هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل
أحمد موسى يحذر من أخطر 48 ساعة في أزمة إيران.. ويؤكد: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء الأزمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مبلغ ضخم.. كم يبلغ سعر وسادة سفينة تايتانيك بعد عرضها للبيع؟

أحمد أيمن

تستعد إحدى دور المزادات في بريطانيا لعرض قطعة تاريخية نادرة تعود إلى سفينة “تايتانيك”، تتمثل في وسادة مقعد كانت مستخدمة داخل أحد قوارب النجاة التي أنقذت ركاب السفينة خلال الكارثة الشهيرة عام 1912. 

وتُعد هذه القطعة من المقتنيات الفريدة التي تحمل قيمة تاريخية وإنسانية كبيرة، خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بواحدة من أشهر الحوادث البحرية في التاريخ. 

جدير بالذكر أن كارثة غرق تيتانيك قد وقعت في ليلة 14 إلى 15 أبريل عام 1912، عندما اصطدمت السفينة، التي كانت تُعد آنذاك أكبر وأفخم سفينة ركاب في العالم، بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك.

سعر وسادة تايتانيك 

من المتوقع أن تحقق الوسادة سعرًا مرتفعًا خلال المزاد، قد يصل إلى نحو 180 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة 238 ألف دولار، وهو ما يعكس أهميتها لهواة جمع التحف والقطع النادرة المرتبطة بالأحداث التاريخية الكبرى. 

وتتميّز هذه الوسادة بأنها ما تزال تحتفظ بعناصرها الأصلية، إذ تأتي مرفقة بلوحة قارب النجاة التي تحمل شعار شركة “وايت ستار لاين”، بالإضافة إلى أربع حلقات نحاسية سليمة، وقطعة من الحبال الأصلية للسفينة، إلى جانب وثائق رسمية تثبت أصالتها، ما يزيد من قيمتها التاريخية والمادية.

ومن المقرر عرض هذه القطعة النادرة في مزاد علني تنظمه دار “هنري ألدريدج وأبناؤه” في بلدة ديفايز بمقاطعة ويلتشير، وذلك في 18 أبريل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى غرق السفينة، ما يضفي على الحدث طابعًا رمزيًا إضافيًا. 

وتُبرز هذه القطعة كيف لا تزال مأساة “تايتانيك” حاضرة في الذاكرة العالمية، ليس فقط كحادث تاريخي، بل كقصة إنسانية تترك أثرها حتى بعد أكثر من قرن، من خلال مقتنيات تحمل بين طياتها تفاصيل النجاة والفقدان.

قصة وسادة تايتانيك

تعود قصة هذه القطعة إلى أحد قوارب النجاة التي شاركت في إنقاذ الركاب بعد غرق السفينة إثر اصطدامها بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي ليلة 14 أبريل 1912. 

وقد نُقلت الوسادة ضمن القوارب التي حملت الناجين إلى سفينة الإنقاذ “كارباثيا”، التي لعبت دورًا حاسمًا في إنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

كما ترتبط الوسادة بحكاية إنسانية مؤثرة، إذ كانت في الأصل مملوكة لصديق رجل الأعمال البريطاني ريتشارد ويليام سميث، الذي كان على متن “تايتانيك” في رحلتها الأولى، قبل أن يلقى حتفه ضمن أكثر من 1500 ضحية في الحادث، دون العثور على جثمانه. 

تايتانيك وسادة تايتانيك بيع وسادة تايتانيك سعر وسادة تايتانيك قصة وسادة تايتانيك

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سعر الذهب

400 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

بمتوسط مليون جنيه .. أفضل 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد