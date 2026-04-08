ضبط ما يقرب من 4 أطنان دقيق مدعم داخل مطحن خاص في الباجور

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت عن ضبط كيان مخالف يستغل الدقيق المدعم ويعيد تدويره بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون وإهدار حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم بلغت 3 أطنان و650 كيلو جرامًا داخل أحد المطاحن الخاصة، حيث تبين قيام القائمين على المكان بإعادة تعبئة الدقيق تمهيدًا لإعادة طرحه وبيعه بطرق غير قانونية.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإيداعها بأحد المخابز تحت تصرف الجهات المختصة لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم ضبط أحد العاملين بالمطحن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأكد شلبى أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال منظومة الدعم أو التلاعب بمقدرات المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه