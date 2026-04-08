مستقبل وطن يستعد لانتخابات المحليات.. تفاصيل

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود ، اجتماعا تنظيمياً مع أمنائها في المحافظات.

شارك في الاجتماع النواب أحمد دياب وعاطف ناصر ومحمد الجارحي أمناء العموم المساعدين للحزب، وعدد من الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري ، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي البداية، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن فعاليات الحزب خلال شهر رمضان الماضي، شهدت تفاعلًا واسعًا وغير مسبوق من المواطنين، موضحا أن الحزب يعمل على تجهيز كوادره وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءة الوحدات الحزبية كافة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تقييم شاملة للأداء التنظيمي.

ومن جانبه شدد النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة وتطوير خطة العمل بشكل مستمر.

فيما كشف أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي عن تصور شامل لإعادة هيكلة الأمانة في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة الأداء التنظيمي، و انطلاق جولات ميدانية لقيادات الحزب في المحافظات.

وفي الختام، تم تكريم عدد من كوادرها التنظيمية بتقديم دروع وشهادات، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، عن محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، شمال سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية.

كما أهدى أعضاء الأمانة تكريمًا خاصًا للمهندس أحمد مسعود.