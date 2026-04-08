السفير حسين هريدي: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وقفة محارب

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وقفة محارب، وامريكا كانت تحتاج هذا التوقف لإعادة تقيم الموقف كله.

واضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن إيران كانت بحاجة لإعادة تقييم الموقف، وكيف تتعامل مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها من حيث الناحية العسكرية والصناعية، متابعا أن هذا التوقف مفيد لاسرائيل لإعادة ترميم القبة الحديدية.

وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المنطقة تعرضت لزلزال عنيف وتداعياته تستمر طويلا، واسرائيل تخطط لاجبار ايران على خرق الهدنة، ومنطقة الشرق الأوسط تغيرت بعد حرب إيران الأخيرة.