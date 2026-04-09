أخبار التوك شو| أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة.. تصعيد إسرائيلي مستمر ولبنان خارج اتفاق الهدنة

فقدت التعاطف الدولي.. سفير مصر الأسبق بإسرائيل: تل أبيب تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الولايات المتحدة توفر الحماية والحصانة لإسرائيل ما يدفعها لضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

بسمة وهبة تتعرض للانهيار بسبب ابنها: عشت ساعتين في حالة دمار نفسي لا تتخيلوها

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن تجربة شخصية قاسية، بسبب الشائعات حول انهيار الإمارات والمملكة العربية السعودية حيث سببت لها في حالة من التوتر والقلق الشديد، خاصة وأن لها ابنًا يقيم في الإمارات وأقارب في جدة وعدة مناطق أخرى بالدول المستهدفة.

كواليس خطيرة.. كيف أوقفت مصر التصعيد العالمي في اللحظة الحاسمة؟

أكد المحلل السياسي محمود الشناوي، أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز والتهديدات العسكرية في لبنان وإيران، كانت قابلة للتحول إلى أزمة إقليمية كبرى، لولا تدخل مصر بالتعاون مع باكستان وتركيا.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، أصدرت بيانا ترحب فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى.

مكالمة بين نتنياهو وترامب تشعل الجدل.. تصعيد إسرائيلي مستمر ولبنان خارج اتفاق الهدنة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، إن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية مكثفة على العمق اللبناني، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن لبنان لم يكن ضمن هذا الاتفاق.

يونيفيل: تصعيد غير مسبوق جنوب لبنان.. عشرات الغارات و30 استهدافًا لقواتنا منذ بدء الحرب

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات البعثة تعمل في ظروف أمنية بالغة الصعوبة داخل منطقة عملياتها في جنوب لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

الصحة: تحول جذري في مفهوم العلاج إلى الوقاية والاستثمار في الإنسان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا في مفهوم منظومة الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على تقديم العلاج فقط، بل أصبح يشمل الوقاية والاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي السريع، وفقًا لمفهوم الصحة الشامل الذي يتضمن الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية.

إيران تفتح باب التسوية.. وقف إطلاق النار مدخل لإنهاء الحرب وبحث اتفاق دائم مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تقبل بوقف إطلاق النار باعتباره أساسًا لوضع نهاية دائمة للحرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة في البلاد.

أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.