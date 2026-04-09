حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي

تحدث حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق، عن غياب محمد شريف، مهاجم الأهلي، عن المشاركة في المباريات الأخيرة، معربًا عن دهشته من عدم حصوله على فرصة ثابتة.

قال طولان خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “مش عارف ليه محمد شريف مهاجم الأهلي مش بياخد فرصة مؤكدة مع الفريق، وأرى أنه لن يكون أسوأ من اللاعبين الذين يشاركون حاليًا”.

وأضاف أن شريف يمتلك قدرات كبيرة وإمكانيات عالية، مؤكدًا أنه في حال حصوله على الفرصة المناسبة، سيكون قادرًا على تقديم الإضافة للفريق وتحقيق تأثير واضح في المباريات.